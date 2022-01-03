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Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun ailesi olduğu öğrenildi. Eşini İstanbul dışında yaşamaya ikna etmeye çalışan Visca'nın bu konuda yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak
Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca için yoğun mesai harcıyor.

Alınan ilk bilgilere göre; İstanbul ekibi Boşnak oyuncu için 6 milyon euro bonservis isterken, bordo-mavililer ise 3,5 milyon euroyu gözden çıkardı. Transferde sona gelindiği ve Abdullah Avcı’nın da bu transfer için devrede olduğu öğrenildi.

Visca transferinde İstanbul detayı


Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Edin Visca transferinde önemli bir detay daha ortaya çıktı.

Her iki takımdan da teklif alan Boşnak futbolcunun ailesinin İstanbul dışına çıkmak istemediği bilgisine ulaşıldı. Bordo-mavili formayı giymek isteyen Visca'nın ise ailesini Trabzon'da yaşamaya ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Edin Visca'nın transferin önündeki bu engeli çözmesi durumunda Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


  • Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli formayla toplamda çıktığı 398 maçta 110 gol atarken, 118 de asist yapma başarısı gösterdi.


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