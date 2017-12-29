Vodafone Park'ta sosyal medyayı sallayan an

Beşiktaş'tan Everton'a gideceği konuşulan Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından taraftarın isteğini kırmayarak ilk yarının son 3'lüsünü çektirdi.

Cenk Tosun'un üçlü çektirdiği sırada teknik direktör Şenol Güneş'in golcü oyuncuya bakışı ise dikkati çekti.

Şenol Güneş'in Cenk'e bakış anında çekilen görüntüsü 'Hocanın öğrencisine son bakışı' şeklinde yorumlanırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geceye damga vuran fotoğraf için yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

Evladını yurt dışına okumaya gönderen Baba gibi bakıyor... Hüzün, gurur, sevinç bir arada... pic.twitter.com/NrKFmjsa2B — Ergin Aslan (@erginaslan) 28 Aralık 2017

Tosun Paşa Beşiktaş’a böyle veda etti... Şenol Güneş’in Cenk Tosun’a bakışı da herşeyi özetliyor.. Yolun açık olsun @CenkTosun_ 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/VBjPo5toRW — Ömer Lütfü Gözsüz (@omerlutfugozsuz) 28 Aralık 2017

Şenol Güneş in Cenk Tosun a bakışı Ahmet Kural'ın bakışını döver.

Babanın oğula baktığı gibi diyenler olmuş Benim babam bana böyle bakmadı bu yaşıma kadar valla bu nasıl sevgidir maşallah. pic.twitter.com/OWXEUgKK01 — AKOMedya (@_AKOMedya_) 29 Aralık 2017

Galatasarayliyim ama bu Şenol Güneş'in maç sonrası Cenk Tosun'a bakışı benim bile yüreğimi dağladı valla 😞 — Handan Aygün (@buyuculerinhndn) 29 Aralık 2017

Bir baba oğluyla gurur duyarken nasıl bakıyorsa Şenol Güneş de Cenk Tosun'a öyle bakmış. Üstünde emeğin çok hocam👏 #Beşiktaş#CenkTosun #ŞenolGüneş pic.twitter.com/Jyq8rhZpIU — Aybuke nur Karataş (@aybus1903) 29 Aralık 2017

Şenol Güneş @CenkTosun_ a bakıyor pic.twitter.com/6ZQLWD0oy8 — İyi Aile Mitrovic'i (@CkDelikanl) 29 Aralık 2017





Ve baba (şenol güneş) oğluna hem üzgün hem gururla birazda buruk son defa bakar.. güle güle tosun paşa @CenkTosun_ pic.twitter.com/6WbSPf7k94 — Musi ᴮᴶᴷ 🦅 (@Musii19o3) 28 Aralık 2017