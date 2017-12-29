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Vodafone Park'ta sosyal medyayı sallayan an

Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun, Osmanlıspor maçının ardından taraftara galibiyet üçlüsü çektirdi. Cenk'in bu üçlüsü için veda yorumları yapılırken, teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencisine bakışı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun'dan veda gibi üçlü.

Cenk Tosun'dan veda gibi üçlü.

Beşiktaş'tan Everton'a gideceği konuşulan Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından taraftarın isteğini kırmayarak ilk yarının son 3'lüsünü çektirdi.

Cenk Tosun'un üçlü çektirdiği sırada teknik direktör Şenol Güneş'in golcü oyuncuya bakışı ise dikkati çekti.

Şenol Güneş'in Cenk'e bakış anında çekilen görüntüsü 'Hocanın öğrencisine son bakışı' şeklinde yorumlanırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geceye damga vuran fotoğraf için yapılan yorumlardan bazıları şöyle;


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