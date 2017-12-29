Vodafone Park'ta sosyal medyayı sallayan an

Beşiktaş'tan Everton'a gideceği konuşulan Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından taraftarın isteğini kırmayarak ilk yarının son 3'lüsünü çektirdi.
Cenk Tosun'un üçlü çektirdiği sırada teknik direktör Şenol Güneş'in golcü oyuncuya bakışı ise dikkati çekti.
Şenol Güneş'in Cenk'e bakış anında çekilen görüntüsü 'Hocanın öğrencisine son bakışı' şeklinde yorumlanırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Geceye damga vuran fotoğraf için yapılan yorumlardan bazıları şöyle;
Evladını yurt dışına okumaya gönderen Baba gibi bakıyor... Hüzün, gurur, sevinç bir arada... pic.twitter.com/NrKFmjsa2B
Evladını yurt dışına okumaya gönderen Baba gibi bakıyor... Hüzün, gurur, sevinç bir arada... pic.twitter.com/NrKFmjsa2B— Ergin Aslan (@erginaslan) 28 Aralık 2017
Tosun Paşa Beşiktaş’a böyle veda etti... Şenol Güneş’in Cenk Tosun’a bakışı da herşeyi özetliyor.. Yolun açık olsun @CenkTosun_ 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/VBjPo5toRW
Tosun Paşa Beşiktaş’a böyle veda etti... Şenol Güneş’in Cenk Tosun’a bakışı da herşeyi özetliyor.. Yolun açık olsun @CenkTosun_ 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/VBjPo5toRW— Ömer Lütfü Gözsüz (@omerlutfugozsuz) 28 Aralık 2017
Şenol Güneş in Cenk Tosun a bakışı Ahmet Kural'ın bakışını döver.
Babanın oğula baktığı gibi diyenler olmuş Benim babam bana böyle bakmadı bu yaşıma kadar valla bu nasıl sevgidir maşallah. pic.twitter.com/OWXEUgKK01
Şenol Güneş in Cenk Tosun a bakışı Ahmet Kural'ın bakışını döver.
Galatasarayliyim ama bu Şenol Güneş'in maç sonrası Cenk Tosun'a bakışı benim bile yüreğimi dağladı valla 😞
Galatasarayliyim ama bu Şenol Güneş'in maç sonrası Cenk Tosun'a bakışı benim bile yüreğimi dağladı valla 😞— Handan Aygün (@buyuculerinhndn) 29 Aralık 2017
Bir baba oğluyla gurur duyarken nasıl bakıyorsa Şenol Güneş de Cenk Tosun'a öyle bakmış. Üstünde emeğin çok hocam👏 #Beşiktaş#CenkTosun #ŞenolGüneş pic.twitter.com/Jyq8rhZpIU
Bir baba oğluyla gurur duyarken nasıl bakıyorsa Şenol Güneş de Cenk Tosun'a öyle bakmış. Üstünde emeğin çok hocam👏 #Beşiktaş#CenkTosun #ŞenolGüneş pic.twitter.com/Jyq8rhZpIU— Aybuke nur Karataş (@aybus1903) 29 Aralık 2017
Şenol Güneş @CenkTosun_ a bakıyor pic.twitter.com/6ZQLWD0oy8
Şenol Güneş @CenkTosun_ a bakıyor pic.twitter.com/6ZQLWD0oy8— İyi Aile Mitrovic'i (@CkDelikanl) 29 Aralık 2017
Ve baba (şenol güneş) oğluna hem üzgün hem gururla birazda buruk son defa bakar.. güle güle tosun paşa @CenkTosun_ pic.twitter.com/6WbSPf7k94
Ve baba (şenol güneş) oğluna hem üzgün hem gururla birazda buruk son defa bakar.. güle güle tosun paşa @CenkTosun_ pic.twitter.com/6WbSPf7k94— Musi ᴮᴶᴷ 🦅 (@Musii19o3) 28 Aralık 2017
"Tosun Paşa"
Bir Trabzonsporlu olarak Cenk Tosun'a sonsuz başarılar diliyorum ,Ve gecenin hüzün kokan anı,Sevgili Şenol Güneş hocamızın boynunu bükmesi yürek yakar gibi. İçimden parça koptu😟😟😟😟 pic.twitter.com/DVYcz07khV
"Tosun Paşa"
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