Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ikinci yarı oyunu domine ettiklerini belirterek, "İlk yarı ortada bir maç. İkinci yarı bizim hakimiyetimiz vardı. Penaltıyı atabilsek, oyun farklı yerlere gidebilirdi. Üzüldüğüm bir maç diyebilirim. Geçmişteki maçta da söyledim, 4-5 puanımız daha olabilirdi. Yeni bir takımız, savunma anlamında iyi gözüküyoruz. İleride ise beceriye ihtiyacımız var. Oğuzhan ilk defa oynadı, Rivas ve Ghoulam son anlarda görev aldı. Daha fazla puan kazanıp daha yukarılara gideceğiz. İnşallah düşündüğümüz şeyleri başarabiliriz" ifadelerini kullandı.









''Karagümrük'ü her zaman çok sevmişimdir''

Teknik direktörlük kariyerine başladığı Karagümrük'ün kendisi için yerinin ayrı olduğunu belirten Demirel, "Karagümrük benim teknik direktörlüğe adımı attığım kulüp. Karagümrük'ü çok sevmişimdir. Bugünkü giydikleri formadaki depremi anımsatmaları bizim için çok önemli. Bunlar güzel şeyler. Herkes destek olmaya çalışıyor. Herkese minnettarız" diye konuştu.





Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alpaslan Erdem ile ilgili gelen bir soruya ise Demirel, "Başarılı gidiyor. Karagümrük onun için güzel bir başlangıç. Onun için de başarılarla dolu bir sezon olur inşallah" şeklinde cevap vererek sözlerini sonlandırdı.







