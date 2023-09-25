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Spor

Volkan Demirel'den dikkat çeken Trabzonspor yorumu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirel, bordo mavililerin uzun top oynadığını buna çalıştıklarını anlatırken takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

22:49 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Volkan Demirel - Hatayspor Teknik Direktörü

Volkan Demirel - Hatayspor Teknik Direktörü

Hatayspor, Süper Lig'in kapanış maçında Trabzonspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Mücadele sonunda Volkan Demirel, takımı hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken rakipleriyle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Volkan Demirel'in sözleri;

-Maçın bir dakikasında bile maçı kaybedeceğimizi veya berabere kalacağımızı düşünmedim.

-Sadece uzun topla çıkıp, ikinci topu alarak kaleye gitmeye çalışan bir Trabzonspor var. Düşüşe geçeceklerini de biliyorduk. Fiziksel olarak iyi durumdayız, iyi çalışıyoruz.

-Bu takıma herkes teşekkür etmeli. Burada oynayan oyuncuların bazıları ailelerinden uzakta, bazıları tesiste kalıyor. Kimle oynarsak oynayalım saygı duyulması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik.

-Oyuncularımın ne yapabileceğini biliyorum. Bu takımı ben kurdum. Oynayan taraf bizdik. Adaletli bir maç oldu çünkü kazanmayı hak eden taraf bizdik. Bütün oyunu domine ettik. Futbolun adaleti bence bu.

-Çok doluyuz. Yaşadıklarımız, olanlar, bitenler... Takım olarak uğraşmaya çalışıyoruz. Saat 12'den beri takımın antrenman sahasını ayarlamaya çalıştım. 4'te geldim otele. Bunları anlatıp insanları üzmek istemiyorum. Bu takım inşallah hak ettiği yerlere gelecek.




#Trabzonspor
#Volkan Demirel
#Hatayspor
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