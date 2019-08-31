Webo Türkiye'ye dönüyor

TFF 1. Lig'de ilk 2 haftada 3 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor, transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Son olarak Uruguay'da Nacional de Football ekibinde top koşturan 37 yaşındaki Kamerunlu golcü Webo İzmir'e davet edildi. Kariyerinde 1 sene daha futbol oynamak isteyen Webo'nun pazartesi gününe kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.