Webo Türkiye'ye dönüyor
PTT 1.LİG

Webo Türkiye'ye dönüyor

1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 37 yaşındaki Kamerunu golcü Webo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Webo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 89 maçta 33 gol kaydetti.

Webo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 89 maçta 33 gol kaydetti.

TFF 1. Lig'de ilk 2 haftada 3 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor, transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Son olarak Uruguay'da Nacional de Football ekibinde top koşturan 37 yaşındaki Kamerunlu golcü Webo İzmir'e davet edildi. Kariyerinde 1 sene daha futbol oynamak isteyen Webo'nun pazartesi gününe kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Türkiye'ye ilk olarak 2011-2012 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Webo, 1.5 yıl bu kulüpte forma giydi. Turuncu-lacivertli formayla 56 resmi maça çıkıp 24 gol kaydeden Webo, 2012-2013 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 2.5 sezon görev yapan Pierre Webo şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin ardından Osmanlıspor'a giden Webo, Gazişehir FK'da da oynadı.

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