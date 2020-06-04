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Werner kararını verdi: İngiliz devine transfer olmak istiyor

Leipzig’in başarılı santrforu Timo Werner, yeni sezonda Liverpool forması giymeye yakın. 24 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakarken, iki takım arasındaki bonservis ücreti görüşmeleri ise sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Werner'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 64 milyon euro olarak gösteriliyor.

Werner'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 64 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: IHA

Bu sezon Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği toplam 37 maçta 29 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan RB Leipzig’in Alman santrforu Timo Werner, dünya devlerinin radarında. Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması beklenen Werner’in yakın olduğu takım ise İngiliz ekibi Liverpool.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop da 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, iki takım arasında henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı.

Timo Werner'in Leipzig ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Timo Werner'in Leipzig ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Reuters

Liverpool'un teklifi netleşti

Werner için 50 milyon sterlin gibi bir rakamı gözden çıkaran Liverpool, yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

  • Liverpool’un yanı sıra Manchester United ve Chelsea de Timo Werner’i renklerine bağlamak istiyor. Başarılı oyuncunun Kloop ile çalışma isteği bu iki takımın işini zorlaştırıyor.

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