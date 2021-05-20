Spor Yasmani Copello 400 metre engellide zirvede
ATLETİZM

Yasmani Copello 400 metre engellide zirvede

Milli atlet Yasmani Copello, Çekya'da düzenlenen Golden Spike Yarışmaları'nda 400 metre engelli mücadelesinde birinci oldu.

Haber Merkezi AA
Yasmani Copello 400 metre engellide zirvede
Türk bayrağıyla zafer turu attı.

Türkiye Atletizm Federasyonunda yapılan açıklamada, Ostrava'da düzenlenen yarışta olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello, 49.21'lik derecesiyle birinciliği elde ettiği belirtildi.

Aynı organizasyonda 10 bin metre yarışında mücadele eden Aras Kaya'nın yedinci, Sezgin Ataç'ın ise sekizinci olduğu kaydedildi.

Sırıkla atlama yarışmasına çıkan Ersu Şaşma'nın ise 5.20'lik derecesiyle yarışmayı noktaladığı aktarıldı.

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