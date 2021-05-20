Yasmani Copello 400 metre engellide zirvede

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara bayram ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Eryaman'da kampta bulunun olimpik ve paralimpik sporcular ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularına bayram ziyaretinde bulundu.Çalışmalarında gösterdikleri azim ve heyecan için sporculara teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, “Sizleri dinamik, heyecanlı ve inançlı gördüğüm için tebrik ediyorum. İnşallah diğer sporcularımız gibi, sizlerin de bizi mutlu edeceğinize inanıyorum.” diye konuştu.