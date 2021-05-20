Yasmani Copello 400 metre engellide zirvede

Türkiye Atletizm Federasyonunda yapılan açıklamada, Ostrava'da düzenlenen yarışta olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello, 49.21'lik derecesiyle birinciliği elde ettiği belirtildi.
Aynı organizasyonda 10 bin metre yarışında mücadele eden Aras Kaya'nın yedinci, Sezgin Ataç'ın ise sekizinci olduğu kaydedildi.
Sırıkla atlama yarışmasına çıkan Ersu Şaşma'nın ise 5.20'lik derecesiyle yarışmayı noktaladığı aktarıldı.
Milli atlet Yasmani Copello, Ostrava’daki Golden Spike Yarışmaları’nda 400 metre engelli mücadelesini kazandı.
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Milli atlet Yasmani Copello, Ostrava’daki Golden Spike Yarışmaları’nda 400 metre engelli mücadelesini kazandı.