17 maç sonra kazandılar: Bazı futbolcular gözyaşlarına engel olamadı Süper Lig'de 28. hafta bu akşam oynanan karşılaşma ile başladı. Yeni Malatyaspor sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ligde 17 maç sonra kazanırken bazı futbolcular sahada duygusal anlar yaşadı.

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