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17 maç sonra kazandılar: Bazı futbolcular gözyaşlarına engel olamadı

Süper Lig'de 28. hafta bu akşam oynanan karşılaşma ile başladı. Yeni Malatyaspor sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ligde 17 maç sonra kazanırken bazı futbolcular sahada duygusal anlar yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatya Süper Ligde 17 maç sonra kazandı: Yeni Malatya-Adana Demirspor maç özeti izle gol izle
Yeni Malatyalı futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup mağlup etti. Yeni Malatya, Cihat Arslan yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan galip gelirken ligde 17 maç sonra 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar;

4. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkteki Samet kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Balotelli'nin kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından auta gitti.

24. dakikada Mounir'in sol kanattan kullandığı kornerde Nshimirimana arka direkte kafayı vurdu, kaleci Muric topu direğin dibinden kornere çeldi.

25. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Kale alanına iyi hareketlenen Balotelli'nin yakın mesafeden dokunuşunda son anda hamle yapan Campi'ye çarpan top üstten kornere gitti.

34. dakikada Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Stambouli'nin içeri çevirdiği topu kale alanının hemen önünde kontrol eden Balotelli'nin yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'tan döndü.

38. dakikada Mounir ceza alanına girmeden ortaladığı topa penaltı noktasının önünden Nshimirimana kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

61. dakikada Adana Demirspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Belhanda, müsait pozisyonda pasını Balotelli'ye verdi. İtalyan yıldızın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL!

  • 76. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor öne geçti. Ceza sahası içine yapılan ortada Adana Demirsporlu Jonas Svensson, topu uzaklaştırmaya çalıştırdı ancak kısa düşen topta meşin yuvarlağı önünde bulan Mounir Chouiar, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

85. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası yayı çizgisinden çektiği sert şut direkten döndü.

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