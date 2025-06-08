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Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Haşim Karadağ seçildi

Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Haşim Karadağ seçildi

13:338/06/2025, Pazar
AA
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Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Haşim Karadağ seçildi
Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Haşim Karadağ seçildi

Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Haşim Karadağ seçildi. Kulübün olağan genel kurulu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Özgür Karataş'ın yaptığı kongrede sportif, mali ve idari raporlar oy çokluğuyla kabul edildi.


Tek listeyle gidilen kongrede Haşim Karadağ, kulüp başkanlığına seçildi.


Karadağ, kongrede yaptığı konuşmada, kulübü halka açtıklarını ve herkesin kulübe üye olabileceğini söyledi.


Kulübün borcuna ilişkin kendilerine söylenen rakamı ödemede sıkıntı olmayacağını aktaran Karadağ, "Bu rakamı ödemede sıkıntı yok ancak samimiyet istiyoruz. Karşımızdaki sistem samimi olursa burası düze çıkar. Samimi olmazsa bizim de yapacağımız bir şey kalmaz." diye konuştu.

#Yeni Malatyaspor
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