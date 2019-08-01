Yeni Malatyaspor Slovenya'da turladı

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve tur atladı. Temsilcimiz ilk maçta rakibiyle kendi sahasında 2-2 berabere kalmış ve avantajsız bir skor elde etmişti.

İlk yarıdan dakikalar

Yeni Malatyaspor ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı arasında yapılan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

17. dakikada Jahovic'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına sokulan Vukusic'in plase vuruşunda, kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti.

37. dakikada ev sahibi takımdan Çekiçi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

58'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Nejc Vidmar'ın kurtarışının ardından top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

66'ncı dakikada Sloven ekibinden Ante Vukusic'in çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.

76'ncı dakikada Gökhan Töre'nin ortasına iyi yükselen Jahovic, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vukusic, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle kurtardı.

90+6'ncı dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında yay içinde topla buluşan Bifouma, pasını boş durumdaki Jahovic'e bıraktı. Jahovic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Avrupa’da yola devam!🇹🇷#KaplanKükredi 🐅 pic.twitter.com/flN0xjd12e — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 1 Ağustos 2019

Jahovic golle başladı

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, sarı-siyahlılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Olimpija Ljubljana ile oynanan ilk maçta bir kez fileleri havalandıran Makedon golcü, rövanş mücadelesinin de tek golünü kaydederek turun geçilmesinde önemli rol oynadı.

Malatya temsilcisinden ilk galibiyet

Yeni Malatyaspor, uluslararası organizasyonlardaki ilk galibiyetini aldı. Tarihinde ilk kez bir uluslararası turnuvada mücadele eden sarı-siyahlı ekip, ikinci maçına çıktı. İlk müsabakada beraberlik alan Yeni Malatyaspor, ikinci maçında galibiyet elde etti.

Olimpija Ljubljana 10 kişi kaldı