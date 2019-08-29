Yeni Malatyaspor'a isim sponsoru
SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'a isim sponsoru

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un adı, yapılan sponsorluk anlaşması gereği 'BTCTurk Yeni Malatyaspor' oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk 2 haftada 3 puan topladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk 2 haftada 3 puan topladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü ile kripto para alım-satım platformu BTCTurk arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Zincirlikuyu'daki Raffles Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Hakkı Çelikel ve Nusret Çaylak katıldı.

Bir yıllık yapılan isim sponsorluğu anlaşmasına göre kulübün yeni adı 'BTCTurk Yeni Malatyaspor' oldu.

Sarı-siyahlı kulübün isim sponsorluğu anlaşmasından 7,5 milyon liralık bir gelir sağlayacağı açıklandı.


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