Yeni Malatyaspor'a isim sponsoru

Yeni Malatyaspor Kulübü ile kripto para alım-satım platformu BTCTurk arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Zincirlikuyu'daki Raffles Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Hakkı Çelikel ve Nusret Çaylak katıldı.

Bir yıllık yapılan isim sponsorluğu anlaşmasına göre kulübün yeni adı 'BTCTurk Yeni Malatyaspor' oldu.

Sarı-siyahlı kulübün isim sponsorluğu anlaşmasından 7,5 milyon liralık bir gelir sağlayacağı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'un adı, yapılan sponsorluk anlaşması gereği 'BTCTurk Yeni Malatyaspor' oldu. pic.twitter.com/aaiqVxjFKm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Ağustos 2019



