Yeni rekor: ​Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi yakaladı

Juventus sahasında Ferencvaros'u konuk etti. Macaristan ekibi karşısında oldukça zorlu anlar yaşayan İtalyanlar, 19. dakikada Myrto Uzuni'nin golüyle 1-0 geriye düştü.

Juventus gruptan çıktı

35. dakikada sahneye çıkan süper yıldız Cristiano Ronaldo, skora dengeyi getirdi ve ilk yarı berabere sona erdi. İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Juventus, 90+2. dakikada Morata'nın golüyle 3 puanı kurtardı. İtalyan ekibinin galibiyetindeki mimarlardan birisi ise karşılaşmada yaptığı 2 asistle Juan Cuadrado oldu. Juventus, Barcelona ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.

Ronaldo, Messi'yi yakaladı

Cristiano Ronaldo, Ferencvaros karşılaşmasında attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında 70 gole ulaştı ve Lionel Messi'yle bu rekoru paylaştı. 35 yaşındaki dünya yıldızı, Devler Ligi'nde şimdiye dek çıktığı 172 maçta 131 kez ağları sarsmış oldu.