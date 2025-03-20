Yiğidolar Adana Demirspor'a hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar, pas çalışması ve yarım saha çift kale maç yaptı. Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.