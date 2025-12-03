Yeni Şafak
Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber: Takımında kalmayı seçti

Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber: Takımında kalmayı seçti

3/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Merih Demiral, 2029 yılına kadar Al Ahli ile sözleşme yeniledi.
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertli takımın da transfer listesinde yer alan Merih Demiral kararını verdi. Merih Demiral takımıyla yeni sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesi uzatıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral ile 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.


Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.


Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Merih, bir gol kaydetti.



