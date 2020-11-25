SÜPER LİG

Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Denizlispor, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Denizlispor, ligde 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Denizlispor, ligde 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: DHA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

  • Sezon başında göreve getirilen ve Denizlispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan Hırvat teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.


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