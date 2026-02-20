Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Yunan taraftarların Beşiktaş maçında açtığı skandal pankarta ödül gibi ceza

Yunan taraftarların Beşiktaş maçında açtığı skandal pankarta ödül gibi ceza

14:2420/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe karakterlerle galiz küfürler yazılı bir pankart açmıştı.
Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe karakterlerle galiz küfürler yazılı bir pankart açmıştı.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankartı, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

EuroLeague (Avrupa Ligi), grup etabının 18. ve son haftasında oynanan maçta "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a 4 bin euro para cezası vermekle yetindi.


Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı.


Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.


BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yenmişti.


Panathinakos'a da para cezası

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), ligin 28. haftasında Fenerbahçe Beko maçında çıkan olaylar nedeniyle Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a para cezası verdi.


Organizasyondan yapılan açıklamada, Panathinaikos'un, Fenerbahçe Beko maçında "lazer işaretleyici kullanımı, taraftarlarının saldırgan davranışları, cisim fırlatılması ve yetersiz güvenlik önlemleri" nedeniyle 22 bin euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.


Açıklamada ayrıca, Panathinaikos'un Fransız oyuncusu Mathias Lessort'a Fenerbahçe maçının bitimiyle beraber çıkan kavgadaki davranışları nedeniyle 1 maç men ve 8 bin euro para cezası verildiği ifade edildi.






#EuroLeague
#Beşiktaş
#Panionios
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 500 bin konut Gaziantep TOKİ kazananlar tam isim listesi