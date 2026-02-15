Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Ergin Atamanlı Panathinaikos'ta kriz büyüyor: Başkandan sert paylaşım

Ergin Atamanlı Panathinaikos'ta kriz büyüyor: Başkandan sert paylaşım

20:3015/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası Panathinaikos evinde lig sonuncusuna yenildi. Maçın ardından tribünler sert tepki gösterirken, başkan Dimitris Giannakopoulos sosyal medya üzerinden isyan etti.

EuroLeague’de Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle sarsılan Panathinaikos, bu kez Yunan Ligi’nde büyük bir sürprize imza attı. Yeşil-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan Kolossos Rodou BC’ya sahasında 102-97 mağlup oldu.

OAKA’daki mücadelede savunmada ciddi aksaklıklar yaşayan Panathinaikos, yüksek skorlu geçen karşılaşmada rakibini durdurmakta zorlandı. Son bölümlerde farkı kapatma çabası sonuç vermedi ve ev sahibi ekip parkeden mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından tribünlerden yükselen tepkiler dikkat çekti. Taraftarlar oyunculara sert tepki gösterirken, milli basketbolcu Cedi Osman da yuhalandı.

Maç sonrası kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos’un sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Giannakopoulos, “Hangi günahlarımın bedelini ödüyorum?” ifadelerini kullanarak yaşananlara isyan etti.


#Panathinaikos AKTOR
#Ergin Ataman
#Cedi Osman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE