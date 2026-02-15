Ergin Atamanlı Panathinaikos'ta kriz büyüyor: Başkandan sert paylaşım

EuroLeague’de Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle sarsılan Panathinaikos, bu kez Yunan Ligi’nde büyük bir sürprize imza attı. Yeşil-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan Kolossos Rodou BC’ya sahasında 102-97 mağlup oldu.