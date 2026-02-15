Ergin Atamanlı Panathinaikos'ta kriz büyüyor: Başkandan sert paylaşım

Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası Panathinaikos evinde lig sonuncusuna yenildi. Maçın ardından tribünler sert tepki gösterirken, başkan Dimitris Giannakopoulos sosyal medya üzerinden isyan etti.
EuroLeague’de Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle sarsılan Panathinaikos, bu kez Yunan Ligi’nde büyük bir sürprize imza attı. Yeşil-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan Kolossos Rodou BC’ya sahasında 102-97 mağlup oldu.
OAKA’daki mücadelede savunmada ciddi aksaklıklar yaşayan Panathinaikos, yüksek skorlu geçen karşılaşmada rakibini durdurmakta zorlandı. Son bölümlerde farkı kapatma çabası sonuç vermedi ve ev sahibi ekip parkeden mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından tribünlerden yükselen tepkiler dikkat çekti. Taraftarlar oyunculara sert tepki gösterirken, milli basketbolcu Cedi Osman da yuhalandı.
Maç sonrası kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos’un sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Giannakopoulos, “Hangi günahlarımın bedelini ödüyorum?” ifadelerini kullanarak yaşananlara isyan etti.