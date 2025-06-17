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Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan Ergin Ataman'a ceza

Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan Ergin Ataman'a ceza

10:1017/06/2025, Salı
AA
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman

Yunanistan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a bir maç men cezası verdi.

Yunanistan Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'ın cezasını açıkladı.


Disiplin kurulu, Yunanistan Ligi'nde Olympiakos ile oynanan final serisinin ardından yaptığı açıklama nedeniyle Ataman'a bir maç men ve 5 bin para lira para cezası uyguladı.


Ergin Ataman, ligde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yapılacak maçta takımının başında yer alamayacak.






#Yunanistan Basketbol Federasyonu
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