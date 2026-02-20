Zeki Çelik'ten şaşırtan transfer: Dev kulüple anlaşma sağladı

Serie A ekibi Roma ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan milli oyuncu Zeki Çelik'in ayrılığı gerçekleşiyor.

İtalyan basınından La Stampa’nın haberine göre milli sağ bek, Juventus ile prensip anlaşmasına vardı ve transferde önemli mesafe kaydedildi.