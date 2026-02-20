Zeki Çelik'ten şaşırtan transfer: Dev kulüple anlaşma sağladı

Roma'dan ayrılması beklenen Zeki Çelik’in yeni adresi netleşiyor. Milli futbolcunun transfer için prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzaya çok yakın olduğu takım açıklandı.
Serie A ekibi Roma ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan milli oyuncu Zeki Çelik'in ayrılığı gerçekleşiyor.
İtalyan basınından La Stampa’nın haberine göre milli sağ bek, Juventus ile prensip anlaşmasına vardı ve transferde önemli mesafe kaydedildi.
Taraflar arasındaki son detayların netleşmesinin ardından transferin resmiyet kazanması beklenirken, anlaşmanın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulabileceği aktarıldı.