İtalya’da yer yerinden oynadı! Juventus’tan sert tepki: Hakemin üzerine yürüdüler

"BELKİ VAR SİSTEMİ BİLE DEĞİŞECEK!"





Açıklamalarına devam eden Chiellini "Belki de bu olaydan sonra VAR sistemi bile değişmek zorunda kalacak. Aylardır yeterli bir yapının olmadığını söylüyoruz. Her hafta farklı bir kulüp itiraz etmek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil. Açıkça düzgün işlemeyen bir yapı var. Sorumlu kişi hesap vermeli ve sessiz kalmak yerine bozulanı düzeltmeli. Üstelik bu büyüklükteki bir maçta o kişi bu akşam stadyumda bile değildi." dedi.



