İtalya’da yer yerinden oynadı! Juventus’tan sert tepki: Hakemin üzerine yürüdüler

08:3215/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
İtalya Serie A 25. haftasında Inter evinde Juventus’u 3-2 mağlup etti. Juventus maçı 42. dakikada ikinci sarı kartı gören Pierre Kalulu’nun kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi tamamladı. Derbinin ardından Juventus teknik heyeti hakeme sert tepki gösterdi. İşte detaylar.

İtalya Ligi'nde Juventus'un Inter'e deplasmanda yeniliği maçın ardından gergin anlar yaşandı.


KIRMIZI KART İSYAN ÇIKARDI!


Juventus'ta Pierre Kalulu, 32 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Derbiyi 3-2 kaybeden Juventus'ta maç sonu gündemde orta hakem Federico La Penna ve diğer hakemler vardı.


HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER!


Juventus'un CEO'su Domenico Comelli soyunma odasına giderken hakemlerin üzerine yürüdü ve sert tepki gösterdi. Teknik direktör Luciano Spalletti araya girerek Comolli'yi içeri sokmaya çalıştı.


Juventus'un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, Comolli'nin ardından maçın hakemlerine tepki gösteren bir diğer isim oldu.


Chiellini ve Comoll, soyunma odası tüneli girişinde hakemlere "Oyunun kurallarını böyle bozuyorsunuz! Böyle bir şey yok! Kabul edilemez, İtalyan derbisini mahvettiniz!" şeklinde tepki gösterdi.

COMOLLI: "HEP BİZE OLUYOR!"


Comolli maç sonu SKY'a yaptığı açıklamada "Bunun yaşanması utanç verici. Bu durum tüm dünyada görüldü. Bu münferit bir olay değil; sezon boyunca Juventus'un başına gelen hatalar zincirinin bir parçası. Böyle adaletsizlikleri kabul etmek çok zor. Az önce oyunculara iyi iş çıkardıklarını söyledim. Teknik direktörde, oyuncularda ve taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı var. Bu maçtan sonra futbol konuşmanın pek bir anlamı yok." dedi.


CHIELLINI: "FUTBOL KONUŞULAMAZ!"


Chiellini maçla ilgili olarak "Bugün yaşananlardan sonra futbol hakkında konuşmak imkansız. Kabul edilemez bir şey oldu sezon başından bu yana bizi ilgilendiren bir başka olay daha. Bu tür kararlar oyunu mahvediyor. Bu büyüklükte bir maçın bu kadar yüzeysel bir şekilde belirlenmesi doğru değil." dedi.


"BELKİ VAR SİSTEMİ BİLE DEĞİŞECEK!"


Açıklamalarına devam eden Chiellini "Belki de bu olaydan sonra VAR sistemi bile değişmek zorunda kalacak. Aylardır yeterli bir yapının olmadığını söylüyoruz. Her hafta farklı bir kulüp itiraz etmek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil. Açıkça düzgün işlemeyen bir yapı var. Sorumlu kişi hesap vermeli ve sessiz kalmak yerine bozulanı düzeltmeli. Üstelik bu büyüklükteki bir maçta o kişi bu akşam stadyumda bile değildi." dedi.


"PROTOKOL DEĞİŞMELİ!"


Chiellini son olarak "Protokol değişmeli bu gece bunu kanıtladı. Bu aceleci ve dikkatsiz kararların önüne geçmenin yolları var. De Rossi, Gasperini ve Conte gibi teknik adamlar da aynı şeyi söylüyor. Sistemde bir şeyler çalışmıyor ve bunu herkes görüyor." ifadelerini kullandı.


DEL PIERO: "KURALLAR YANLIŞ!"


Sky Sport'a konuşan Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero şu açıklamaları yaptı;


"Kalulu'nun ilk faulü mü? Bence bunlar faul bile değil, muhtemelen sadece tekrar izleyince görebilirsiniz. Faul yapma niyeti yoktu. Hakemi suçlamak istemiyorum, ama artık her şeye faul düdüğü çalıyorlar ve olanları biraz daha geniş bir perspektiften görmek gerekiyor. Kalulu zaten olduğu yerde duruyor, Barella ona çarpıyor. Konuyu tüm hakemlik meselesine genişletiyorum; kart göstermeden önce birkaç saniye daha beklemeliler. Bu hakemlerin 25 metreden sarı kartla koşarak geldiklerini görüyorum...


Tekrar izlendiğinde, hakem hemen kartına uzanıyor, ancak uzak olduğu için yargılamak zor. Göğsüne dokunulursa, bacaklarını o şekilde hareket ettiremezsin. VAR bazı durumlarda müdahale edebilir, bazılarında edemez. Burada edemedi ve bu saçma, kurallar yanlış."


#Juventus
#İtalya Serie A
#Inter
#Giorgio Chiellini
#Comolli
