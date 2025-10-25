Yeni Şafak
Zeliha Nil Çukurluoğlu'ndan tarihi şampiyonluk

16:2825/10/2025, Cumartesi
Zeliha Nil Çukurluoğlu (solda) şampiyonluk kupasını aldı.
Zeliha Nil Çukurluoğlu (solda) şampiyonluk kupasını aldı.

Milli tenisçi Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako'da düzenlenen Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Monte Carlo kentindeki organizasyonda Zeliha Nil Çukurluoğlu, 14 yaş altı kategorisinde korta çıktı.


Finalde Danimarkalı rakibi Emilia Henningsen'i toprak zeminde 2-6, 6-2, 6-1'lik setlerle 2-1 yenen milli sporcu, Türkiye'nin bu seviyedeki ilk şampiyonluğunu elde etti.


Genç sporcu, ayrıca 2000 yılında erkekler 14 yaş altı kategorisinde şampiyon olan Rafael Nadal’ın ardından aynı turnuvada tarih yazan isimler arasına adını ekledi.




