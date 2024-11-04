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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi heyecanı!

12:494/11/2024, Pazartesi
AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. eleme turuyla devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. eleme turuyla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Kupanın bu turuna Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.


Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.



#Ziraat Türkiye Kupası
#Futbol
#Kura Çekimi

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