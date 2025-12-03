Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

13:353/12/2025, Çarşamba
AA
Hakem (Arşiv)
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:


13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK: Berkay Erdemir


13.30 Boluspor-Kahta 02: Muhammet Ali Metoğlu


13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı


15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967: Alpaslan Şen


18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor: Yiğit Arslan


20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Burak Demirkıran

