Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK: Berkay Erdemir
13.30 Boluspor-Kahta 02: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967: Alpaslan Şen
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Burak Demirkıran