Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak maçların hakem kadroları duyuruldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Burak Olcar
15.30 İstanbulspor-Boluspor: Asen Albayrak
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Ozan Ergün
