Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

13:272/03/2026, Monday
AA
Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak maçların hakem kadroları duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:


13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Burak Olcar


15.30 İstanbulspor-Boluspor: Asen Albayrak


20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Çağdaş Altay


20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Ozan Ergün

