Zirveyi ilgilendiren maç kapalı gişe

Samsunspor ile Pendikspor daha önce 4 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların tamamını Samsunspor kazanırken, 4 maçta rakibine 9 gol attı, kalesinde ise hiç gol görmedi.





Ligde 29. hafta sonunda Samsunspor oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 60 puan toplayarak en yakın rakibinin 7 puan üstünde lider konumda bulunuyor. Rakip filelere 53 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 20 gol gördü. İç sahada 14 maça çıkan Karadeniz temsilcisi bu maçların 10’unu kazandı, 3’ünde berabere kaldı, 1’ini de kaybetti. İç sahada 30 gol kaydeden Samsunspor, kalesinde ise 10 gol gördü.





Şu ana kadar 27 maça çıkan Pendikspor ise bu maçlarda aldığı 14 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 50 puan topladı. Rakip filelere 42 gol gönderen İstanbul temsilcisi, kendi kalesinde ise 22 gol gördü. Deplasmanda 13 maça çıkan Pendikspor, bu maçların 6’sını kazandı, 5’inde berabere kaldı, 2’sinde de mağlup oldu. Dışarıdaki maçlarda rakip takım filelerine 22 gol gönderen Pendikspor, kendi kalesinde ise 11 gol gördü.





Ligin ‘enleri’ Samsunspor’da





Lider Samsunspor, ligde birçok kulvarda en başarılı takım olarak öne çıkıyor. 53 golle ligde en çok gol atan takım konumunda bulunan Samsunspor ayrıca en çok galip gelen takım (Sakaryaspor ile birlikte 17 maç), en az yenilen takım (2 mağlubiyet), en az gol yiyen takım (Gözetepe ile birlikte 20 gol) ve en yüksek averaja sahip takım (33 gol averajı) olarak dikkat çekiyor.





25 bine yakın bilet satıldı





1 Nisan Cumartesi saat 20.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor-Pendikspor maçında, kırmızı-beyazlılar tarafından satışa açılan toplam 24 bin 717’sinden 22 binden fazlası satıldı. Bilet satış noktalarında sadece kale arkaları üst tribünlerde yer kaldığı belirtilirken, maç saatine kadar şu anda satışa kapalı olan kale arkası alt tribünlerinin de bilet satışına açılacağı düşünülüyor.





Zirveyi ve zirve takipçilerini yakından ilgilendiren karşılaşmayı Suat Arslanboğa, Mehmet Kırsal ve Gökmen Baltacı hakem üçlüsü yönetecek.



















