Zor maçlarda tek forvet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları maçın ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşısında oyun sisteminde değişikliğe gidecek ve yeniden tek forvete dönerek, takımını 4-2-3-1 düzeniyle sahaya çıkaracak.





Mourinho, ligde oynadıkları son maç olan Bodrum FK karşılaşmasında çift forvetle sahaya çıkmıştı. Yoğun maç fikstüründe üzerine aşırı fiziksel yük bindiği için Bodrum FK karşısında dinlendirilen Tadic ve Szymanski'nin yanı sıra sarı kart cezası sona eren Fred de Trabzonspor maçında yeniden ilk 11'e dönecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Bodrum FK maçında sol bekte görev verdiği Kostic'den vazgeçmeyeceği öğrenildi. Forvette tercihini En-Nesyri'den yana kullanmayı planlayan Portekizli çalıştırıcı, daha hareketli olması, savunma arkasına yaptığı koşular, atletizmi yüksek olması nedeniyle Faslı yıldızı tercih etmeyi düşündüğü belirtildi.













Orta saha kurgusu değişiyor





Sarı-lacivertli takımda, Trabzonspor maçında kalede Livakovic görev yapacak. Savunmada Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic dörtlüsü yer alacak. Ön liberoda Amrabat görev yaparken, İsmail yedek kulübesine çekilecek. Orta saha merkezde Fred-Szymanski ikilisi oynayacak. Kanatlarda Maximin ve Tadic olacak. Hücumda ise En-Nesyri yer alacak.





Bodrum FK maçında çift forvetle sahaya çıkan teknik direktör Jose Mourinho rakibe göre oyun sistemini belirleyecek. Savunmada ve ileri uçta aksayan nispeten kolay rakipler karşısında forvette Dzeko ile En-Nesyri'ye aynı anda şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı zorluk derecesi yüksek maçlarda ise bu iki isimden birini seçerken diğeri ise yedek soyunacak.















