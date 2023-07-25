|
Özgün

Cool lime içecek tarifi

Kavurucu sıcaklarsa soğuk, buzlu içecek tarifleri tercih ediliyor. Evede ferahlamak için buz gibi içecek yapmak isteyenler farklı tariflere yöneliyor. Sıcak havada harareti en iyi alan limondur. Starbucks'ın meşhur cool lime içeceği tarifi de evde hazırlayabileceğiniz güzel bir limonlu içecektir. Peki, cool lime nasıl yapılır? İşte Starbucks cool lime içeceği tarifi, yapılışı...

11:10 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Cool lime tarifi

Cool lime tarifi

Starbucks Cool Lime, limon ile yapılan ferahlatıcı bir içecek tarifidir. Cool lime'ı yaz aylarında kendinize ve misafirlerinize yapabilirsiniz.

Starbucks Cool Lime Tarifi

Malzemeler

2 adet limon

Yarım demet nane

5 su bardağı su

Buz parçaları

4 yemek kaşığı şeker

Cool Lime Yapılışı

İlk olarak nane yapraklarını bir kaseye alın ve ayıklamaya başlayın.

Limonların kabuklarını soyun ve nanelerin yanına koyun.

Toz şekeri de kasenin içerisine ekleyin. Nane ve limonu şeker ile ovalayın.

Ardından limonların suyunu sıkın ve kasenin içerisine 5 bardak su ekleyin.

Şekerler eriyinceye kadar karıştırın. Kasenin içindekileri süzgeç yardımıyla süzün ve boş bir kaba aktarın.

Bardaklara servis ederken üzerine buz parçaları ekleyin. Afiyet olsun.



#cool lime
#cool lime tarifi
#starbucks cool lime
#limonlu içecek
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hepatit A belirtileri, tedavisi ve bulaşma yolları