Sıcak havaların en lezzetli eşlikçisini sizlerle buluşturuyoruz. Kahve ve limonata ile hazırlanan kahveli limonata yazın iç ferahlatan bir içecektir. Kahveyi hazırlamak yalnızca 10 dakikadır. Yaz kış demeden ferahlamak isteyeceğinizkahveli limonata Portekiz'de Mazagran olarak bilinen ve çok popüler bir yaz içeceğidir. Peki, evde kahveli limon nasıl yapılır?