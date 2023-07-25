Cool lime tarifi
Starbucks Cool Lime, limon ile yapılan ferahlatıcı bir içecek tarifidir. Cool lime'ı yaz aylarında kendinize ve misafirlerinize yapabilirsiniz.
Starbucks Cool Lime Tarifi
2 adet limon
Yarım demet nane
5 su bardağı su
Buz parçaları
4 yemek kaşığı şeker
Cool Lime Yapılışı
İlk olarak nane yapraklarını bir kaseye alın ve ayıklamaya başlayın.
Limonların kabuklarını soyun ve nanelerin yanına koyun.
Toz şekeri de kasenin içerisine ekleyin. Nane ve limonu şeker ile ovalayın.
Ardından limonların suyunu sıkın ve kasenin içerisine 5 bardak su ekleyin.
Şekerler eriyinceye kadar karıştırın. Kasenin içindekileri süzgeç yardımıyla süzün ve boş bir kaba aktarın.
Bardaklara servis ederken üzerine buz parçaları ekleyin. Afiyet olsun.