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Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayı ödemesi bekleniyor

Aile destek paketi ödemeleri için tarih arayışı sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay başvuruları kabul edilen ailelere Aile destek programı ödemeleri yapılıyor. Son olarak ocak ayı ödemeleri erkene çekilerek aralık ayında hesaplara yattı. Peki, şubat ayı aile destek paketi parası yattı mı, ne zaman yatacak?

10:20 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Aile Destek Programı Ödemesi

Aile Destek Programı Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Paketi ödemeleri her ay yapılıyor. Değişen miktarlarda yapılan ödemeler 1 yıl boyunca devam edecek. Aile Destek Ödemeleri için başvurular, e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir.

ŞUBAT AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı Şubat ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri, gelir miktarına göre farklılık gösteriyor. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Ancak aile destek programı şubat ayı ödemelerinin zamlanmasına dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Ödemelerin sorgulanması ise e-devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması yeterli.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.



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#şubat aile destek ödemeleri
1 saat önce
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Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayı ödemesi bekleniyor
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