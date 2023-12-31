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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? İşte öne çıkan iki tarih!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bu gelişmeler sonrasında ise 'Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?' sorusu akıllara geldi.

13:01 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman

Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Yeni yılın ilk ayıyla birlikte takımlar, yoğun bir maç temposuna girecekler. Fanatik'in haberine göre, Süper Kupa Finali için ocak ayının sonu ile şubat ayının başında bir boşluk gözüküyor. Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra şubat ve mart aylarında takvime Avrupa kupaları da eklenecek. Mart ayı da dolu ve son haftası milli ara var.

Takımlarımız Avrupa’dan elenirlerse, nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkıyor. İhtimaller dahilinde bu ay içerisindeki uygun bir günde, Süper Kupa oynatılabilir.

#Süper Kupa
#Galatasaray
#Fenerbahçe
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