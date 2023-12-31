Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, alt takım Sheffield United'ı 2-0 mağlup ederek tarihi bir yılı tamamladı ve puan tablosunda zirveye iki puan yaklaştı. Juventus, Serie A 18. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği AS Roma'yı tek golle geçti: 1-0. Milan, konuk ettiği Sassuolo'yu 1-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 31 Aralık 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.