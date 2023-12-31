Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?
Yeni yılın ilk ayıyla birlikte takımlar, yoğun bir maç temposuna girecekler. Fanatik'in haberine göre, Süper Kupa Finali için ocak ayının sonu ile şubat ayının başında bir boşluk gözüküyor. Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra şubat ve mart aylarında takvime Avrupa kupaları da eklenecek. Mart ayı da dolu ve son haftası milli ara var.
Takımlarımız Avrupa’dan elenirlerse, nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkıyor. İhtimaller dahilinde bu ay içerisindeki uygun bir günde, Süper Kupa oynatılabilir.