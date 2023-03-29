Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçerli olup olmayacağı Süper lig puan durumunda dengeleri değiştirecekç Futbolseverler tarafından Süper lig güncel puan durumunu merak kazandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU DEĞİŞECEK Mİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Süper Lig’den çekilen 2 kulübün bu sezonki tüm maçlarının oynanmamış sayılması talebi, bugün Kulüpler Birliği toplantısında oylamaya sunulacak.

Saat 14.00’te Maslak’ta gerçekleştirilecek olan toplantıda başkanlar, Çebi’nin fikriyle ilgili olarak görüş bildirecek.

Çıkacak sonucun toplantı sonrasında açıklanması ve kararın TFF’ye iletilmesi planlanıyor.

Spor yazarı Bülent Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

İşte Uslu'nun o paylaşımı:

Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılmadığında güncel puan durumu:

1- Galatasaray - 51 P (22 maç)

2- Fenerbahçe - 48 P (22 maç)

3- Beşiktaş - 48 P (23 maç)

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

29 Mart Süper Lig puan durumu sıralaması tablosu ve tüm detaylar şöyle;











