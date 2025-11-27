Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u Kadıköy’de ağırlıyor. Taraftarların “TRT Spor Fenerbahçe maçı canlı izle” aramalarını yoğunlaştırdığı kritik karşılaşma, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20.45’te TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Grubunda 7 puanla yoluna devam eden sarı-lacivertliler, güçlü iç saha performansını sürdürerek Avrupa’da bir kez daha avantaj elde etmek istiyor.





Fenerbahçe-Ferencvaros maçı TRT Spor’da

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki yolculuğu devam ederken, taraftarlar “Fenerbahçe maçı canlı izle TRT Spor” sorgularıyla maçın yayın detaylarını araştırıyor. Karşılaşma Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak, yayın ise ücretsiz bir şekilde TRT Spor’dan takip edilebilecek.

Maç Günü: 27 Kasım 2025

Saat: 20.45

Yayın: TRT Spor (şifresiz – canlı yayın)

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi





TRT Spor Fenerbahçe maçı canlı izle linki aranıyor

Arama motorlarında “TRT Spor Fenerbahçe maçı canlı izle, Fenerbahçe canlı maç izle, TRT Spor canlı yayın” gibi anahtar kelimeler yoğun ilgi görüyor. Futbolseverler, karşılaşmayı hem televizyondan hem de TRT’nin dijital platformları (Tabii) üzerinden takip edebilecek. TRT Spor’un canlı yayın akışı içinde Fenerbahçe-Ferencvaros maçı özel yayınlarla desteklenecek ve maç önü–maç sonu analizleri de ekrana gelecek.





Fenerbahçe-Ferencvaros ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola (İspanya)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Asensio, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Ferencvaros : Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf Bamidele





Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor.





Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.





Son dönemde daha iyi

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 26 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez yenildi. Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Fenerbahçe, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.





Sarı-lacivertliler, bu maçlarda Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice ve Stuttgart'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon ve Benfica ile berabere kaldı. Fenerbahçe, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers'a ise boyun eğdi.

4 farklı teknik adam görev aldı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemki iç saha maçlarına 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktı. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, geçen sezon Jose Mourinho, bu sezon ise önce Jose Mourinho, ardından da Domenico Tedesco yönetiminde maçlarını oynadı. Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu. İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.





UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde bu sezon da Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3. eleme turunda saf dışı bırakırken, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Fenerbahçe, teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ise iç sahada oynadığı 2 UEFA Avrupa Ligi maçını kazanmayı başardı.





İç sahada 146 maçta 76 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 146 maçta 76 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 146 maçta 76 galibiyetin yanı sıra 32 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı. İç saha maçlarında rakip fileleri 215 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 139 gole engel olamadı.











