Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tapu sahipleri dikkat: Tapuda gerçeğe aykırı beyana rekor ceza geliyor

Tapu sahipleri dikkat: Tapuda gerçeğe aykırı beyana rekor ceza geliyor

20:5419/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tapu sahipleri dikkat: Tapuda gerçeğe aykırı beyana rekor ceza geliyor
Tapu sahipleri dikkat: Tapuda gerçeğe aykırı beyana rekor ceza geliyor

Tapuda düşük bedel beyan edenler için cezalar dört katına çıkıyor. Yeni düzenleme Meclis’ten geçerse, vergi zıyai cezası oranı %25’ten %100’e yükselecek.

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu vergi düzenlemesiyle tapu işlemlerinde düşük bedel beyan edenlere verilen cezalar sertleşiyor. Mevcut sistemde gerçeğe aykırı beyan durumunda %25 oranında vergi zıyai cezası uygulanırken, yeni düzenleme bu oranı %100’e çıkarıyor.


Geriye dönük inceleme başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025’in başında oluşturduğu özel ekiplerle milyonlarca tapu işlemini incelemeye aldı. Son 5 yıla ait alım-satımlar mercek altında. Gerçeğe aykırı beyan tespit edilen alıcı ve satıcılara, resmî tebligat gönderilmeye başlandı.


Ceza hangi döneme göre uygulanacak?

Ceza oranı, işlemin yapıldığı tarihe göre belirlenecek:

Geriye dönük işlemler: %25 ceza oranı geçerli olacak.

Yeni işlemler: Yasa yürürlüğe girdikten sonra tespit edilen usulsüzlüklerde ceza %100 üzerinden hesaplanacak.

Tapu devir tarihi, ödenecek cezanın miktarında belirleyici unsur olacak.



#Tapu
#Tapu beyanı
#Vergi
#Ceza
#tapu cezaları
#tapu devri
#gelir i̇daresi
#yeni vergi düzenlemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tapu sahipleri dikkat: Tapuda gerçeğe aykırı beyana rekor ceza geliyor