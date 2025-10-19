Tapu sahipleri dikkat: Tapuda gerçeğe aykırı beyana rekor ceza geliyor

Tapuda düşük bedel beyan edenler için cezalar dört katına çıkıyor. Yeni düzenleme Meclis’ten geçerse, vergi zıyai cezası oranı %25’ten %100’e yükselecek.
AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu vergi düzenlemesiyle tapu işlemlerinde düşük bedel beyan edenlere verilen cezalar sertleşiyor. Mevcut sistemde gerçeğe aykırı beyan durumunda %25 oranında vergi zıyai cezası uygulanırken, yeni düzenleme bu oranı %100’e çıkarıyor.
Geriye dönük inceleme başladı
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025’in başında oluşturduğu özel ekiplerle milyonlarca tapu işlemini incelemeye aldı. Son 5 yıla ait alım-satımlar mercek altında. Gerçeğe aykırı beyan tespit edilen alıcı ve satıcılara, resmî tebligat gönderilmeye başlandı.
Ceza hangi döneme göre uygulanacak?
Ceza oranı, işlemin yapıldığı tarihe göre belirlenecek:
Geriye dönük işlemler: %25 ceza oranı geçerli olacak.
Yeni işlemler: Yasa yürürlüğe girdikten sonra tespit edilen usulsüzlüklerde ceza %100 üzerinden hesaplanacak.
Tapu devir tarihi, ödenecek cezanın miktarında belirleyici unsur olacak.