Kim Milyoner OLmak ister
TDK atasözleri ve deyimler sözlüğünde hangi kelimenin geçtiği bir deyim vardır?
A) Kaporta
B) Debriyaj
C) Akü
D) Şanzıman
Cevap: C
#Kim Milyoner olmak ister
#ATV
#Kim Milyoner olmak ister sorusu
1 saat önce
TDK atasözleri ve deyimler sözlüğünde hangi kelimenin geçtiği bir deyim vardır?
A) Kaporta
B) Debriyaj
C) Akü
D) Şanzıman
Cevap: C
Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.
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