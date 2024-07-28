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TDK atasözleri ve deyimler sözlüğünde hangi kelimenin geçtiği bir deyim vardır?

Kim Milyoner olmak ister yarışma programında "TDK atasözleri ve deyiler sözlüğünde hangi kelimenin geçtiği bir seyir vardır" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

20:43 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 20:45 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kim Milyoner OLmak ister
Kim Milyoner OLmak ister

TDK atasözleri ve deyimler sözlüğünde hangi kelimenin geçtiği bir deyim vardır?

A) Kaporta

B) Debriyaj

C) Akü

D) Şanzıman

Cevap: C


En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.


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