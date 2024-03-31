Tekirdağ seçim sonuçları 2024

Tekirdağ, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan önemli bir şehirdir. Şehir, tarihî zenginliği, tarımsal üretimi, endüstriyel faaliyetleri ve turistik değerleriyle dikkat çeker. Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ, sahil beldeleriyle ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini cezbeder. Tarım ve bağcılık, şehrin ekonomisinin temelini oluştururken, özellikle üzüm ve üzüm mamulleri üretimiyle tanınır. Endüstriyel faaliyetler de gelişmiştir; limanı ve organize sanayi bölgeleriyle ticaretin önemli merkezlerinden biridir. Ayrıca, tarihî ve kültürel mirasıyla da öne çıkar; Çorlu'daki Bizans dönemine ait Tuna Kabartması ve Şarköy'deki antik kentler gibi birçok önemli eser bulunur. Tekirdağ, aynı zamanda turistik açıdan da zengindir; plajları, doğal güzellikleri ve lezzetli yöresel mutfağıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker.