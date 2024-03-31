|
Özgün

Tekirdağ Seçim Sonuçları 2024 - Tekirdağ Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Tekirdağ Oy Oranları Sonuçları

Tekirdağ seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Tekirdağ ve ilçelerdeki oy sonuçlarını açıklayacak. Tekirdağ seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Tekirdağ seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları YeniŞafak'ta. 31 Mart 2024 Tekirdağ oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

15:20 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:20 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Tekirdağ seçim sonuçları
Tekirdağ seçim sonuçları
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek.
31 Mart 202
4 belediye başkanı adayları oy oranları ilçe ilçe açıklanacak.

31 Mart 2024 Tekirdağ Oy Oranları Sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Tekirdağ seçim sonuçları 2024, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Tekirdağ belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

YEREL SEÇİMLERE HANGİ PARTİLER KATILACAK?

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Halk ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi ve

Zafer Partisi

Tekirdağ Hakkında

Tekirdağ, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan önemli bir şehirdir. Şehir, tarihî zenginliği, tarımsal üretimi, endüstriyel faaliyetleri ve turistik değerleriyle dikkat çeker. Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ, sahil beldeleriyle ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini cezbeder. Tarım ve bağcılık, şehrin ekonomisinin temelini oluştururken, özellikle üzüm ve üzüm mamulleri üretimiyle tanınır. Endüstriyel faaliyetler de gelişmiştir; limanı ve organize sanayi bölgeleriyle ticaretin önemli merkezlerinden biridir. Ayrıca, tarihî ve kültürel mirasıyla da öne çıkar; Çorlu'daki Bizans dönemine ait Tuna Kabartması ve Şarköy'deki antik kentler gibi birçok önemli eser bulunur. Tekirdağ, aynı zamanda turistik açıdan da zengindir; plajları, doğal güzellikleri ve lezzetli yöresel mutfağıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker.



#Tekirdağ seçim sonuçları
#Tekirdağ yerel seçim seçim sonucu
#Tekirdağ seçim sonuçları 2024
#Tekirdağ oy oranı
#Tekirdağ oy sonuçları
32 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Düzce seçim sonuçları belediye başkanı kim oldu? 2024 yerel seçimi Faruk Özlü mü Davut Güloğlu mu kazandı?