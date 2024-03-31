31 Mart 2024 Tekirdağ Oy Oranları Sonuçları
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Tekirdağ seçim sonuçları 2024, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Tekirdağ belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.
YEREL SEÇİMLERE HANGİ PARTİLER KATILACAK?
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Halk ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi ve
Zafer Partisi
Tekirdağ Hakkında
Tekirdağ, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan önemli bir şehirdir. Şehir, tarihî zenginliği, tarımsal üretimi, endüstriyel faaliyetleri ve turistik değerleriyle dikkat çeker. Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ, sahil beldeleriyle ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini cezbeder. Tarım ve bağcılık, şehrin ekonomisinin temelini oluştururken, özellikle üzüm ve üzüm mamulleri üretimiyle tanınır. Endüstriyel faaliyetler de gelişmiştir; limanı ve organize sanayi bölgeleriyle ticaretin önemli merkezlerinden biridir. Ayrıca, tarihî ve kültürel mirasıyla da öne çıkar; Çorlu'daki Bizans dönemine ait Tuna Kabartması ve Şarköy'deki antik kentler gibi birçok önemli eser bulunur. Tekirdağ, aynı zamanda turistik açıdan da zengindir; plajları, doğal güzellikleri ve lezzetli yöresel mutfağıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker.