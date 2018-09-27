Teknoloji 1 milyon dolar ödüllü matematik problemi çözüldü
BİLİM

​1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemini çözdü!

1 milyon dolar ödüllü matematik problemi çözüldü

İngiliz Profesör Michael Atiyah, 1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemini çözdüğünü iddia etti.

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​​İngiliz Profesör Michael Atiyah
​​İngiliz Profesör Michael Atiyah

1 milyon dolar ödüllü matematik problemi çözüldü. Problem adını Riemann'dan alıyor.

“Matematiğin Nobel”i olarak da anılan Abel Ödülü ve Fields Madalyası sahibi Atiyah, denkleme bulduğu çözümü pazartesi Heidelberg Laureate Forum’da bilim dünyasına sundu.1 milyon dolar ödüllü matematik problemi adını, 1859’da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann’dan alıyor.

RİEMANN HİPOTEZİ VE ASIL SAYILAR

Euronews’in haberine göre Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında önem arz ediyor. Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23,249,425 haneli ve 26 Aralık 2017’de Jonathan Pace adlı gönüllünün bilgisayarı ile bulundu.

Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor. Riemann hipotezi kanıtlanırsa asal sayılara ulaşmak daha kolay olacak ve bu sayıları temel alan kriptoji alanı yeni çözümler bulmak zorunda kalabilir.

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