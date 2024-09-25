Yapay zeka furyası ile teknolojinin hızlı gelişimi birçok meslek dalında olumlu ve olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Otomasyonun yükselişi ve yapay zekanın insan gücünün önüne geçmesiyle birlikte geçtiğimiz dönemde popüler olan bazı meslek grupları yavaş yavaş yok olmaya başladı. İş dünyasında yaşanan dönüşümle birlikte, önümüzdeki 10 yıl içinde yok olma riski taşıyan meslekler de belli oldu. İşte seyahatten ekonomiye, bankacılıktan matbaacılığa kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak 7 meslek grubu...
Hepsi teker teker yok olacak
Yapay zeka devreye girecek
Oxford Üniversitesi'nde bulunan uzmanların yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek yapay zeka ve otomasyon teknolojileriyle gerçekleştirilecek.