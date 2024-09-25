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Hepsi teker teker yok olacak: 10 yıl içinde tarihe karışacak 7 meslek belli oldu

Hepsi teker teker yok olacak: 10 yıl içinde tarihe karışacak 7 meslek belli oldu

Seda Ekinci
12:1325/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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10 yıl içinde tarih olacak: 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
10 yıl içinde tarih olacak: 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu

Yapay zeka furyası ile teknolojinin hızlı gelişimi birçok meslek dalında olumlu ve olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Otomasyonun yükselişi ve yapay zekanın insan gücünün önüne geçmesiyle birlikte geçtiğimiz dönemde popüler olan bazı meslek grupları yavaş yavaş yok olmaya başladı. İş dünyasında yaşanan dönüşümle birlikte, önümüzdeki 10 yıl içinde yok olma riski taşıyan meslekler de belli oldu. İşte seyahatten ekonomiye, bankacılıktan matbaacılığa kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak 7 meslek grubu...

Yapay zekanın gelişimi ve otomasyonun yükselişi etkilerini hızla göstermeye başladı. İş dünyasında yaşanan dönüşümle birlikte, önümüzdeki
10 yıl içinde yok olma riski taşıyan meslekler de belli oldu.

Hepsi teker teker yok olacak

Teknolojinin baş döndürücü hızı ve yapay zeka otomasyonunun hayatımıza hızlı girişi iş dünyasında köklü değişiklikleri de beraberinde getiriyor.
Birçok sektörde rutin işler dijital araçlar tarafından devralınırken, bazı meslekler ise tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Yapay zeka devreye girecek

Oxford Üniversitesi'nde bulunan uzmanların yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek yapay zeka ve otomasyon teknolojileriyle gerçekleştirilecek.


Yeni dönemde, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen meslekler önem kazanırken, geçmiş dönemde popüler olan bazı meslek grupları tarihten silinecek.
İşte seyahatten ekonomiye, bankacılıktan matbaacılığa kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak o meslekler...

Seyahat Danışmanlığı

Teknolojik gelişimler ve online rezervasyon siteleri sayesinde seyahat danışmanlarına olan ihtiyaç oldukça azaldı.
Herkes danışman olarak artık dijital sistemi seçiyor.
Bu da yıların mesleğini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Banka çalışanı

Bankacılık sistemindeki gelişmeler ve online bankacılık hizmetleri yerel şubelerin sayısını azaltırken, bankacılık sektöründeki çalışan sayısını da hızlı bir şekilde düşürmeye başladı.
Artık çoğu insan işlem yaparken dijital bankacılığı tercih ediyor.

Postacılık

Elektronik posta ve dijital fatura sistemlerinin yaygınlaşmasıyla geleneksel postacılık işlevini yitiriyor.
Filmlere bile konu olan meslek grubu yıllar sonra işlevini tamamen kaybedecek gibi görünüyor.

Kasiyerlik

Temassız ödeme sistemleri ve self-servis kasalar, kasiyerlerin yerini almaya başladı.
Bu da insan gücüne olan ihtiyacı oldukça azalttı.
Artık bir çok mağazada ve markette kasiyer olmadan işlem yapılabiliyor.

Fast food çalışanları

Otomasyon teknolojilerinin fast food sektöründe yaygınlaşmasıyla birlikte ve işgücüne duyulan ihtiyaç oldukça azalıyor.

Tekstil işçiliği

Üretim süreçlerinin otomasyonu tekstil işçilerinin sayısını azaltıyor.

Matbaa Operatörlüğü

Dijital medyanın yükselişi, basılı yayınların azalmasına ve matbaa operatörlerine olan talebin düşmesine yol açıyor.
Bu da insan gücünün yerini teknolojiye bırakıyor.


#Teknoloji
#Yapay zeka
#meslek

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