Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD, Milli Güvenlik Kurulu kararlarına giren ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye’nin eylem planlarının belirlendiği yapay zekaya yönelik çalışmaları masaya yatırmak için ‘Siber Güç Türkiye ’24 Zirvesi’ni toplayacağını duyurdu. 6 Kasım’da toplanacak zirve ile ilgili konuşan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci, “Devlet sınırlarını korumak kadar siber vatanın korunmasının da büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz ve bu ancak siber güvenlikte kalıcı çözümlerin yerli yazılım ekosisteminin desteklenmesi ile sağlanabilecektir” dedi.