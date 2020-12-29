2020 yılında Wikipedia'da en çok neler arandı?

Bundan tam 20 sene önce hayata geçirilen ve 'internet ansiklopedisi' olarak adlandırılan Wikipedia, 2020 yılına ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Yılın günlerini yaşamamız sebebiyle arama motorları ve çeşitli platformlar 2020'yi özetleyen içerikler paylaşıyor. Benzer şekilde Wikipedia da 2020'nin en fazla arananlar listesini açıkladı.

TEKNOLOJİ 2020 yılında Google'da en çok neler arandı?

COVID-19 ve koronavirüs aramaları listenin en tepesinde.

Tahmin edilebileceği gibi en çok merak edilen listesinde ilk sırada COVID-19 (koronavirüs) yer alıyor. Salgın hastalıkla alakalı çok fazla merak edilen şey olduğu için 'koronavirüs' Google aramalarında da tepedeydi. Koronavirüs, toplamda 83 milyon 504 bin kez sorgulanmış.

Wikipedia'da en çok sorgulanan içeriklerden biri de ABD Eski Başkanı Donald Trump.

İkinci sırada ise ABD Eski Başkanı Donald Trump var. Seçim etkisiyle bu sorgulama da listenin ikinci sırasına yerleşmiş denilebilir. Toplamda 55 milyon 472 bin kez aranmış.

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Listenin tamamı şu şekilde:

COVID-19 pandemisi: 83 milyon 504 bin

Donald Trump: 55 milyon 472 bin

2020 yılı ölümleri: 42 milyon 262 bin 147

Kamala Harris: 38 milyon 319 bin 706

Joe Biden: 34 milyon 281 bin 120

Corona virüs: 32 milyon 957 bin 565

Kobe Bryant: 32 milyon 863 bin 656

Ülkelere göre COVID-19 salgını: 28 milyon 565 bin 982

2020 yılı ABD başkanlık seçimleri: 24 milyon 313 bin 110

Kraliçe ikinci Elizabeth: 24 milyon 147 bin 67