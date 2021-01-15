Teknoloji ABD bu kez de Xiaomiyi kara listeye ekledi
İNTERNET

ABD bu kez de Xiaomi'yi kara listeye ekledi

ABD Hükümeti, Pekin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'yi kara listeye ekledi. Böylece şirketin ilk etapta tedarik zincirinde problemler yaşayacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Xiaomi hisselerinde %10.6 seviyesinde bir düşüş gerçekleşti.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaomi
Xiaomi

ABD Hükümeti ve Çinli şirketler arasındaki gerginlik devam ediyor. Bu kapsamda Huawei ürünleri geçtiğimiz dönemlerde 'ulusal güvenlik' nedeniyle askıya alınmış ve şirket bir köşeye sıkıştırılmıştı.

Bugün gelinen noktada ise kapsam daha da genişliyor ve bir diğer Çinli üretici olan Xiaomi de kara listeye dahil ediliyor. Kararın alınması ve haberlerin ortaya çıkmasının ardından Hong Kong borsasında şirketin hisseleri %10.6 oranında düştü.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin birkaç hafta önce tanıttığı Mi 11 modeli, DisplayMate tarafından gerçekleştirilen ekran testlerinden A+ sertifikasıyla ayrılmayı başardı.

İlk etapta tedarik zincirinin kısıtlanması bekleniyor

Counterpoint Research'e göre Pekin merkezli Xiaomi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisiydi. Üstelik Xiaomi'ye ek olarak farklı Çinli şirketlerin de listeye dahil edildiği belirtiliyor. Bunlar arasında DJI ve SMIC'in de olduğu ifade ediliyor.

İlk etapta Xiaomi'nin tedarik zincirinde birtakım kısıtlamalar yaşanacağı biliniyor. Daha sonraki süreçte ise Android lisansını kaybedebilir ya da ülkede varlık gösteremeyebilir.

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