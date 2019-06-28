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Teknoloji ABD-İran gerginliği siber dünyaya yansıdı
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ABD-İran gerginliği siber dünyaya yansıdı

ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik siber saldırılarla daha da karmaşık bir hale geldi. Pentagon, İran'ın füze fırlatmalarını kontrol eden bilgisayar ağına siber saldırı düzenledi.

Haber Merkezi Diğer
ABD siber saldırılarla İran'ın füze fırlatma sistemlerine sızmayı hedefliyor.
ABD siber saldırılarla İran'ın füze fırlatma sistemlerine sızmayı hedefliyor.

Pentagon, geçtiğimiz günlerde Başkan Trump'tan aldığı onay ile İran'ın füze fırlatmalarını kontrol eden bilgisayar ağlarına siber saldırı düzenledi. Bu haber, İran'ın hava sahasını ihlal ettiğini söylediği ABD gözlem drone'unu düşürmesinin ardından geliyor.

Trump, drone saldırısına karşılık olarak İran'ın radar tesisleri, füze bataryaları ve diğer hedeflerine yönelik normal askeri saldırıları önce onayladı ve sonra geri çekti. Ancak Post'un söylediğine göre düzenlenen siber saldırı bir süredir hazır olarak beklenmekteydi.

Siber savaş ve siber casusluk yeni olaylar değil ancak bu alandaki etkinlikler, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve 2020 seçimlerine müdahale endişesi ile beraber haberlerde öne çıkmaya başladı. Diğer öne çıkan haberler arasında 2015 yılında Ukrayna'nın elektrik sisteminin bir parçasının Rusya tarafından gerçekleştirilen siber saldırılar ile kapatılması bulunuyor.

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