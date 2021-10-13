Teknoloji Adobe güncelledi iPad için Photoshop artık ProRAW dosyaları destekliyor
İNTERNET

Adobe güncelledi: iPad için Photoshop artık ProRAW dosyaları destekliyor

Adobe, yeni yayınladığı güncellemeyle birlikte iPad uygulaması için Photoshop'ta ProRAW desteği sunmaya başladı. Bu da artık RAW dosyalarının Akıllı Nesne olarak Photoshop'ta içe aktarılabileceği anlamına geliyor. Yani aktarım ve düzenleme işlemleri en ince kadar iPad üzerinden halledilebiliyor.

Abone Ol Google News
Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Adobe güncelledi: iPad için Photoshop artık ProRAW dosyaları destekliyor
Photoshop iPad

Adobe, iPhone ve iPad uygulamalarına yönelik çeşitli düzenlemelere devam ediyor. Photoshop için son gelen özellik, RAW dosyalarının kameradan iPad'e aktarımında Camera RAW aracının kullanılması baz alıyor. Böylece iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro'nun ProRAW dosyalarıyla alakalı aktarım ve düzenleme işlemleri de bu sayede gerçekleştirilebiliyor.

Bir görüntü yüklendikten sonra, Camera RAW'un masaüstü sürümünde bulacağınız tüm olağan ayarlara erişerek fotoğrafların pozlaması ve renginin değiştirilmesi mümkün oluyor.

RAW dosyalarını AkıllıNesne olarak Photoshop'ta içe aktarılacak olması aslında düzenleme işlemlerinin yapılması açısından büyük önem arz ediyor. Bu, görüntülerin PSD'lere eklenebileceği; ortaya çıkan dosyanın Photoshop masaüstünde açılabileceği ve yine de gömülü dosyaya ve ayarlara erişilebileceği anlamı taşıyor. Adobe, Camera RAW'un yakında iPad Photoshop'a geleceğini söylüyor.

Ayrıca 26 Ekim'de Adobe'nin özel bir etkinlikle uygulamalarına yönelik yeni özelliklerini duyurması bekleniyor.

Yeni nesil iPad Pro hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor
TEKNOLOJİ
Yeni nesil iPad Pro hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

Yeni iPad Air sızdırıldı: Face ID tarihe karışıyor
TEKNOLOJİ
Yeni iPad Air sızdırıldı: Face ID tarihe karışıyor
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.