Adobe güncelledi: iPad için Photoshop artık ProRAW dosyaları destekliyor

Adobe, iPhone ve iPad uygulamalarına yönelik çeşitli düzenlemelere devam ediyor. Photoshop için son gelen özellik, RAW dosyalarının kameradan iPad'e aktarımında Camera RAW aracının kullanılması baz alıyor. Böylece iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro'nun ProRAW dosyalarıyla alakalı aktarım ve düzenleme işlemleri de bu sayede gerçekleştirilebiliyor.

Bir görüntü yüklendikten sonra, Camera RAW'un masaüstü sürümünde bulacağınız tüm olağan ayarlara erişerek fotoğrafların pozlaması ve renginin değiştirilmesi mümkün oluyor.

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RAW dosyalarını AkıllıNesne olarak Photoshop'ta içe aktarılacak olması aslında düzenleme işlemlerinin yapılması açısından büyük önem arz ediyor. Bu, görüntülerin PSD'lere eklenebileceği; ortaya çıkan dosyanın Photoshop masaüstünde açılabileceği ve yine de gömülü dosyaya ve ayarlara erişilebileceği anlamı taşıyor. Adobe, Camera RAW'un yakında iPad Photoshop'a geleceğini söylüyor.

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Ayrıca 26 Ekim'de Adobe'nin özel bir etkinlikle uygulamalarına yönelik yeni özelliklerini duyurması bekleniyor.

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