Teknoloji AirPods Pro ve AirPods 3ler için güncelleme yayınlandı
İNTERNET

AirPods Pro ve AirPods 3'ler için güncelleme yayınlandı

Apple, AirPods Pro ve AirPods 3'ler için yeni firmware güncellemelerini paylaştı. Ayarlar üzerinden kontrol edilebilen yeni sürüm, karşılaşılan çeşitli hataları ortadan kaldırıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
AirPods Pro ve AirPods 3ler için güncelleme yayınlandı
AirPods

Apple, bugün AirPods Pro ve AirPods 3 için yeni güncelleştirme yayınladı. Böylece AirPods Pro, Ekim'de piyasaya sürülen 4A400 yazılımından sonra 4A402'ye yükselirken AirPods 3 ise 4B61'den 4B66'ya güncellendi.

Yazılımsal olarak güncellenen AirPods'lara hangi yeniliklerin geldiği şu an için bilinmiyor. Ama karşılaşılan çeşitli hataların ortadan kaldırıldığı aşikar.

AirPods nasıl güncellenir?

AirPods yazılımını yükseltmenin standart bir yolu yok. Ancak kulaklıklar bir iOS cihazına bağlıyken güncelleme kablosuz olarak gerçekleşiyor. Bu sırada AirPods'u kutusuna koymak ve şarj konumunda bırakmak zorunlu tutuluyor.

Şu adımları izleyerek AirPods'ları güncelleyebilirsiniz:

    - AirPods Pro ve AirPods 3'ü iPhone'a bağlayın.
    - Ayarlar uygulamasını açın.
    - Genel / Hakkında / AirPods kısmına erişin.
    - Firmware Sürümü üzerinden kontrolü yapın.

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