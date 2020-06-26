Alman teknoloji devi iflas etti: Şirketin sonunu CEO getirdi

1999 yılında kurulan Alman teknoloji devi Wirecard'ın sonunu yatırımcı çekmek için yapılan usulsüzlük getirdi. Her şey şirketin hesaplarıyla ilgili yürütülen soruşturma ile başladı. Soruşturmada tespit edilen 1.9 milyar euronun nerede olduğunu arayan denetleme şirketi söz konusu 1,9 milyar euronun aslında hiç var olmadığı, şirket CEO'su Braun’un yatırımcıları şirkete çekmek için gelirlerde manipülasyon yaptığı da tespit edildi.

Şirketin hisseleri çakıldı

Bu olayın ortaya çıkmasının ardından Wirecard CEO'su Markus Braun istifa etti ve gözaltına alında. Skandalın ortaya çıkması ile birlikte Wirecard'ın hisseleri çakılırken şirket toparlanamayacağı bir sürece girdi.

Paylaşılan bilgilere finans skandalının ortaya çıkmasının ardından Wirecard yüzde 87 oranında değer kaybetti.

Skandal ortaya çıkınca şirketin hisseleri çakıldı

Wirecard'ın şirket yönetimi kurumun iflas başvurusu yaptığını duyurdu. Dünya genelinde 7 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet sunan Wirecard, 1,9 milyar euroluk finansal skandalın ardından yolun sonuna geldi.