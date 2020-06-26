Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Alman teknoloji devi iflas etti Şirketin sonunu CEO getirdi
ÜRÜN HABERLERİ

Alman teknoloji devi iflas etti. Finans skandalına karışan şirketin sonunu Ceo getirdi

Alman teknoloji devi iflas etti: Şirketin sonunu CEO getirdi

İnternette kurulmuş en eski elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard iflas ettiğini duyurdu. 1999 yılında kurulan şirketi soruşturan denetleme kurulu 1,9 milyar euroluk bir açık bulunca bu paranın nereye gittiğini sorgulamaya başladı. Denetimin sonucunda da böyle bir paranın hiç olmadığı CEO'nun yatırımcı çekmek için şirkete hayali bir para aktardığı ortaya çıktı. Bu skandaldan sonra toparlanamayan Wirecard iflas ederken 6 bin çalışanı da işsiz kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wirecard
Wirecard

1999 yılında kurulan Alman teknoloji devi Wirecard'ın sonunu yatırımcı çekmek için yapılan usulsüzlük getirdi. Her şey şirketin hesaplarıyla ilgili yürütülen soruşturma ile başladı. Soruşturmada tespit edilen 1.9 milyar euronun nerede olduğunu arayan denetleme şirketi söz konusu 1,9 milyar euronun aslında hiç var olmadığı, şirket CEO'su Braun’un yatırımcıları şirkete çekmek için gelirlerde manipülasyon yaptığı da tespit edildi.

Şirketin hisseleri çakıldı

  • Bu olayın ortaya çıkmasının ardından Wirecard CEO'su Markus Braun istifa etti ve gözaltına alında. Skandalın ortaya çıkması ile birlikte Wirecard'ın hisseleri çakılırken şirket toparlanamayacağı bir sürece girdi.

Paylaşılan bilgilere finans skandalının ortaya çıkmasının ardından Wirecard yüzde 87 oranında değer kaybetti.

Skandal ortaya çıkınca şirketin hisseleri çakıldı

Wirecard'ın şirket yönetimi kurumun iflas başvurusu yaptığını duyurdu. Dünya genelinde 7 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet sunan Wirecard, 1,9 milyar euroluk finansal skandalın ardından yolun sonuna geldi.

Abone Ol Google News
Manisa merkezli deprem

Manisa merkezli deprem

İstanbul, Bursa, İzmir ve Aydın'da hissedildi.
Bu normal değil

Bu 'normal' değil

​Ne pandemi kurallarını tanıdılar ne de trafik...
Başörtüsü yasağını kaldırmak cumhuriyete meydan okumaktır diyen CHPli İnceden yeni çıkış: AK Partiden önce başörtüsü sorunu yoktu

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Randevuyla yapılacak

Randevuyla yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen tebliği yayımladı.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor

​1.5 yaşındaki Ecrin'in kemikleri dere kenarında bulunmuştu.

Trump canlı yayında eski danışmanını aşağıladı.

​Kadro dışı kalan Emre'nin yeni takımını açıkladılar.
Milyonlarca<br>insan tehlikede

Milyonlarca
insan tehlikede

Koronavirüs ABD'de 25 milyon insana bulaşmış olabilir.
Abdülhamid Han'a <br>alçak saldırı

Abdülhamid Han'a
alçak saldırı

​CHP'nin yandaş kanalındaki yayın sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Mesaj yine Girit'ten

Mesaj yine Girit'ten

​Yunanistan rüyalardan uyanmayı bir türlü beceremiyor.
Rum kampında çocuk tacizi

Rum kampında çocuk tacizi

​Duş ve yemek sırasında bekleyen çocuklar hakkında iğrenç iddia.
İşkence rejimi

İşkence rejimi

​On binlerce sivil Esed zindanlarında can verdi.
Cesetler<br>çöp torbasında

Cesetler
çöp torbasında

İşte Brezilya Hastanelerindeki korkunç görüntüler...
​Adı yaşatılıyor

​Adı yaşatılıyor

​Adnan Menderes'in adı binlerce nüfus cüzdanında.
Adana'da şaşırtan girişimci: Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor!
Ekonomi

Adana'da şaşırtan girişimci: Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor!

Adana'da Yılmaz Fikriderin isimli girişimcinin yaptığı iş görenleri şaşırtıyor. Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşması sonrası genellikle dijital kanallar üzerinden yapılan takipçi satışını sokakta tezgah açarak yapmaya başlayan Fikriderin, koronavirüs salgınından sonra insanların evde daha çok zaman geçirmesi ve sosyal medyayı daha sık kullanmasından dolayı satışlarının katlandığını belirtiyor.
Ekonomi

"Fatih" Trabzon Limanı'ndan ayrıldı: Karadeniz'de sondaja başlayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", montaj çalışmalarının ardından Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri için Trabzon Limanı'ndan hareket etti. Geminin limandan ayrılmasına ilişkin düzenlenen törende konuşan Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ise sondaj gemisi Fatih ve personelini Trabzon'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Bilim kurtları Teknofest’e 4 takımla katılacak
Teknoloji

Bilim kurtları Teknofest’e 4 takımla katılacak

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Bilim Kurdu öğrencileri, Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmalarına 4 ayrı takımla katılacak. Bilim Kurdu projesi, Meram Belediyesi tarafından bilime merak duyan bir nesle katkıda bulunulması amacıyla hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK fuarına davet alan ekip şimdi de TEKNOFEST'te şehirlerini temsil edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.