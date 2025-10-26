Amazon Prime Gaming’e veda: Ücretsiz oyunlar o platforma taşınıyor

Amazon, Prime Gaming platformunu kapatarak ücretsiz oyun hizmetini Amazon Luna’ya taşıdı. Prime üyeleri artık Fallout 3, XCOM 2 ve daha fazlasını Luna üzerinden ücretsiz alabilecek. Ancak Luna’nın bulut oyun servisi Türkiye’de henüz aktif değil.





Amazon Prime Gaming dönemi sona eriyor

Uzun süredir Prime abonelerine ücretsiz oyunlar, oyun içi içerikler ve Twitch avantajları sunan Amazon Prime Gaming, artık bağımsız bir marka olarak faaliyet göstermeyecek. Amazon, hizmetlerini tek çatı altında toplayarak oyun deneyimini Luna üzerinden sürdürme kararı aldı.





Şirketin birkaç hafta önce duyurduğu Amazon Luna yenilenmesi, bu değişimin temelini oluşturdu. Luna, sadece bir bulut oyun servisi olmaktan çıkarak daha geniş kapsamlı bir oyun platformuna dönüştü. Bu dönüşümün ardından Prime Gaming’in kapanması da kaçınılmaz hale geldi.





Ücretsiz oyunlar Amazon Luna üzerinden dağıtılacak

Amazon Prime üyeleri, artık her ay ücretsiz oyunlarını Amazon Luna’nın resmi web sitesi üzerinden alabilecek. Bu süreç, Prime Gaming’de olduğu gibi oldukça basit işleyecek.





Şu anda Luna platformunda Prime üyelerine sunulan bazı ücretsiz oyunlar arasında Fallout 3, Civilization IV, XCOM 2 ve Fallout: New Vegas gibi popüler yapımlar yer alıyor. Ancak bir önemli detay var: Luna’nın bulut oyun servisi Türkiye’de hâlâ aktif değil. Buna rağmen Prime üyeleri, ücretsiz oyunları Luna üzerinden hesaplarına ekleyebiliyor.





Twitch Prime avantajları da Luna’ya taşınıyor

Amazon’un sahip olduğu Twitch platformundaki Prime ayrıcalıkları da artık Luna üzerinden yönetilecek. Bu sayede Prime aboneleri, hem oyun kütüphanelerine ücretsiz yapımlar ekleyebilecek hem de Twitch avantajlarını aynı ekosistem içinde kullanabilecekler.





Amazon Luna Türkiye’de ne zaman tam olarak aktif olacak?