Teknoloji Android 12de tüm sensörler hızlıca kapatılabilecek
İNTERNET

Android 12'de tüm sensörler hızlıca kapatılabilecek

Android 12 ile birlikte kullanıcı arayüzüne ek olarak gizlilik seçenekleri de yenileniyor. Bu kapsamda kamera, mikrofon ve GPS'i hızlıca pasif ya da aktif hale getirmeyi sağlayan özelliğin sunulması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12
Android 12

Google, Şubat 2020 itibariyle Android 11'in ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Aradan tam 1 sene geçmesiyle birlikte Android 12 hakkındaki ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Şu an için resmî duyuru olmasa da XDA Developers'tan sızan bilgilere göre Google'ın yeni Android sürümünde yapacağı değişikliklerden bir dizi ekran görüntüsü yayınlandı.

Bu yeni seçenekler Android 12'deki Gizlilik seçenekleri altında listeleniyor.

Android 12'de tüm sensörler hızlıca kapatılabilecek

Güncellenen arayüz, yeniden tasarlanan araç çubukları; yeni gizlilik ayarları, değiştirilen bildirim sistemi ve ek birçok farklı detay sunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise yeni gizlilik ayarları...

Yeni gizlilik seçenekleri; kamera, mikrofon, GPS gibi sistemleri hızlı bir şekilde devre dışı bırakmayı sağlıyor. Yani aslına bakılırsa gizlilik menüsü altına dahil edilen özel bir seçenek yardımıyla bu işlem hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

XDA, geliştirici ayarları etkinleştirildiğinde telefonun tüm sensörlerinin devre dışı bırakılabileceğini özellikle belirtiyor. İlk başta abartılı gibi görünse de bu ayar işleri epey pratik hale getirebilir. Android 12 resmî olarak çıkmadı ve dolayısıyla bu özelliklerde ufak tefek değişiklikler gerçekleşebilir.

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