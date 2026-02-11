Android 17 Beta 1 ne zaman çıkacak, kimler otomatik güncelleme alacak? Takvim netleşiyor

Android 17 Beta süreci, Google’ın resmi duyurusuyla birlikte netleşti. Android işletim sistemi için geçiş dönemine girilirken, Türkiye’deki Android kullanıcılarını da yakından ilgilendiren bu takvim, mevcut beta katılımcılarını doğrudan kapsıyor. Google, Android 16 için yürütülen test sürecinin tamamlandığını ve odağın artık Android 17 platformuna kaydığını ilan etti.

Beta programında yeni dönem

Android 16 QPR3 Beta 2.1’in mevcut döngünün son test sürümü olduğu belirtildi. Buna göre Android Beta Programı’na kayıtlı ve bu sürümü kullanan cihazlar, herhangi bir ek işlem yapılmadan Android 17 Beta 1 güncellemesine geçirilecek. Bu adım, üreticiler ve uygulama geliştiriciler için de yeni bir uyumluluk sürecinin başladığı anlamına geliyor.

Otomatik güncelleme ve kullanıcı tercihi

Google’ın paylaştığı bilgilere göre beta programında kalmayı sürdüren kullanıcılar, Android 17 Beta 1’i otomatik olarak alacak. Yeni sürümü denemek istemeyenlerin ise programdan çıkış yapması gerekiyor. Ancak bu çıkış, geri dönüş güncellemesi yüklenmediği sürece mümkün oluyor.

Çıkış takvimi