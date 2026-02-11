Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Mobil
Android 17 Beta 1 ne zaman çıkacak, kimler otomatik güncelleme alacak? Takvim netleşiyor

Android 17 Beta 1 ne zaman çıkacak, kimler otomatik güncelleme alacak? Takvim netleşiyor

23:4211/02/2026, Çarşamba
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Android 17 Beta 1 ne zaman çıkacak, kimler otomatik güncelleme alacak? Takvim netleşiyor
Android 17 Beta 1 ne zaman çıkacak, kimler otomatik güncelleme alacak? Takvim netleşiyor

Google, Android ekosisteminin bir sonraki büyük adımı olan Android 17 için beta sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, mevcut Android Beta Programı’nda kalan cihazların yeni sürümü otomatik alacağını açıkladı. Programdan ayrılmak isteyen kullanıcılar içinse Haziran 2026’ya kadar veri silme şartı öne çıkıyor.

Android 17 Beta süreci, Google’ın resmi duyurusuyla birlikte netleşti. Android işletim sistemi için geçiş dönemine girilirken, Türkiye’deki Android kullanıcılarını da yakından ilgilendiren bu takvim, mevcut beta katılımcılarını doğrudan kapsıyor. Google, Android 16 için yürütülen test sürecinin tamamlandığını ve odağın artık Android 17 platformuna kaydığını ilan etti.

Beta programında yeni dönem

Android 16 QPR3 Beta 2.1’in mevcut döngünün son test sürümü olduğu belirtildi. Buna göre Android Beta Programı’na kayıtlı ve bu sürümü kullanan cihazlar, herhangi bir ek işlem yapılmadan Android 17 Beta 1 güncellemesine geçirilecek. Bu adım, üreticiler ve uygulama geliştiriciler için de yeni bir uyumluluk sürecinin başladığı anlamına geliyor.

Otomatik güncelleme ve kullanıcı tercihi

Google’ın paylaştığı bilgilere göre beta programında kalmayı sürdüren kullanıcılar, Android 17 Beta 1’i otomatik olarak alacak. Yeni sürümü denemek istemeyenlerin ise programdan çıkış yapması gerekiyor. Ancak bu çıkış, geri dönüş güncellemesi yüklenmediği sürece mümkün oluyor.

Çıkış takvimi

Android 17 Beta döngüsünün Haziran 2026’da tamamlanması bekleniyor. Bu tarihe kadar beta programından veri silmeden ayrılmanın mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Öte yandan Android 16 QPR3’ün kararlı sürümünün mart ayında yayınlanması öngörülüyor. Bu süreç, Android kullanıcıları için kademeli ama zorunlu bir geçiş takvimini işaret ediyor.

#android 17
#google
#android beta programı
#otomatik güncelleme
#beta süreci
#işletim sistemi güncellemesi
#mobil işletim sistemi
#android güncellemeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde 250 gram ramazan pidesi kaç TL oldu? 2026 İl il ramazan pidesi fiyatları