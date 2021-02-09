App Store'daki dolandırıcılık uygulamaları milyonlarca dolar gelir sağlıyor

Zaman zaman hem App Store hem de Google Play'deki zararlı uygulamalar çeşitli uyarılarla birlikte oldukça fazla gündeme geliyor. Bu uygulamaların ortak noktası ise doğrudan kullanıcı verilerini hedef almaları. Apple ya da Google, mağazalarda bu tarz uygulamaları fark ettiklerinde gerekli işlemleri yapıyorlar. Fakat bir şekilde gözden kaçanlar da olabiliyor.

Pandemi dönemiyle birlikte evlere kapanmak zorunda kalan insanlar, eskiye oranla çok daha fazla mobil uygulama indiriyor ve aslında bu konuda seçici davranmıyor. Benzer durum oyunlar için de geçerli.

Son söylentilere göre kullanıcı verilerini ele geçirmeye ya da insanları dolandırmaya odaklanan uygulama geliştiricileri sahte yorumlarla App Store'u domine etmeye çalışıyor.

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App Store'daki bazı uygulamalar kullanıcıları abonelikler vasıtasıyla dolandırıyor.

Kullanıcılar neler yapabilir?

Gerçek ve sahte yorumları birbirinden ayırmak sanıldığı kadar zor değil. Özellikle çok abartılı olumlu yorum yapılan, aşırı fazla sayıda yorumlar olan uygulama ya da oyunlara ek olarak dikkat etmekte yarar var. Bunun yanı sıra App Store'da Abonelikler bölümünden belirli aralıklarla abonelikleri takip etmek de büyük önem taşıyor. Çünkü aslında farkında olmadan bazı uygulamalar arka planda kredi kartınızdan ödeme çekiyor olabilir.

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