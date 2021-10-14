Teknoloji Apple AirPods yeni sağlık özellikleriyle güncellenebilir
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Apple AirPods yeni sağlık özellikleriyle güncellenebilir

Apple, yeni nesil AirPods'lar için çeşitli sağlık özellikleri planlıyor. Bunlar arasında duymayı iyileştirme ve ateş ölçme ise ilk sırada geliyor. Yani aslında önümüzdeki yıllarda bu kablosuz kulaklıklar çok daha bol özellikle güncellenip yeni detaylar sunacak gibi görünüyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple AirPods yeni sağlık özellikleriyle güncellenebilir
AirPods

Apple, bir yandan yeni nesil AirPods'lar geliştirirken diğer yandan da mevcut modellerin özelliklerini artırmaya odaklanıyor. Konuşma Yükseltme olarak geçen yeni sistem bunun en basit örneklerinden biri.

Ayrıca şirketin önümüzdeki süreçte 'sağlık' konusunda yeni çözümler geliştirmesi muhtemel. Duyma güçlüğü çekenlerin ya da ateşini ölçmek isteyenlerin bu işlemleri AirPods'larla yapabileceği söyleniyor.

Tabii tüm bu özelliklerin sunulabilmesi için AirPods'ların özel olarak çeşitli sensörlerle donatılması gerekiyor. Ancak söz konusu sağlık olduğu için bu adımları atmak pek de kolay değil. Çünkü ortaya bir dizi prosedür ve izin çıkıyor.

Her ne kadar şu anda bu tarz söylentiler olsa da önümüzdeki süreçte daha somut bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Yeni nesil AirPods'lar ile birlikte sağlık özelliklerinin hayata geçmesi bekleniyor.
Yeni nesil AirPods'lar ile birlikte sağlık özelliklerinin hayata geçmesi bekleniyor.

AirPods Pro Konuşma Yükseltme nedir?

Apple'ın AirPods Pro için hayata geçirdiği Konuşma Yükseltme, aslında Özel Şeffaflık Modu altında yer alan bir özellik. Bu sistem, arka plan gürültülerini engelleyerek konuşmaların ses seviyesinin yükseltilmesini sağlıyor. Görüşme ve iletişim çok daha sağlıklı bir hal alıyor.

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