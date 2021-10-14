Apple AirPods yeni sağlık özellikleriyle güncellenebilir

Apple, bir yandan yeni nesil AirPods'lar geliştirirken diğer yandan da mevcut modellerin özelliklerini artırmaya odaklanıyor. Konuşma Yükseltme olarak geçen yeni sistem bunun en basit örneklerinden biri.

Ayrıca şirketin önümüzdeki süreçte 'sağlık' konusunda yeni çözümler geliştirmesi muhtemel. Duyma güçlüğü çekenlerin ya da ateşini ölçmek isteyenlerin bu işlemleri AirPods'larla yapabileceği söyleniyor.

Tabii tüm bu özelliklerin sunulabilmesi için AirPods'ların özel olarak çeşitli sensörlerle donatılması gerekiyor. Ancak söz konusu sağlık olduğu için bu adımları atmak pek de kolay değil. Çünkü ortaya bir dizi prosedür ve izin çıkıyor.

Her ne kadar şu anda bu tarz söylentiler olsa da önümüzdeki süreçte daha somut bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

REKLAM

Yeni nesil AirPods'lar ile birlikte sağlık özelliklerinin hayata geçmesi bekleniyor.

AirPods Pro Konuşma Yükseltme nedir?

Apple'ın AirPods Pro için hayata geçirdiği Konuşma Yükseltme, aslında Özel Şeffaflık Modu altında yer alan bir özellik. Bu sistem, arka plan gürültülerini engelleyerek konuşmaların ses seviyesinin yükseltilmesini sağlıyor. Görüşme ve iletişim çok daha sağlıklı bir hal alıyor.

TEKNOLOJİ AirPods Pro'nun yazılım güncellemesi Konuşma Yükseltme özelliğini aktif ediyor