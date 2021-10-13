Teknoloji Apple çip krizi nedeniyle üretim hedeflerini düşürmeye hazırlanıyor
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Apple çip krizi nedeniyle üretim hedeflerini düşürmeye hazırlanıyor

Apple, pandemi etkisiyle yaşanan sıkıntılardan dolayı 2021 için planlanandan 10 milyon daha az iPhone üretebilir. Dolayısıyla önümüzdeki sene çip krizinin daha da büyümesi bekleniyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple çip krizi nedeniyle üretim hedeflerini düşürmeye hazırlanıyor
iPhone 13

Pandemi etkisiyle yaşanan üretim problemleri ve ekonomik sıkıntılar 'çip krizinin' ortaya çıkmasına neden oldu. Şu anda teknoloji sektörüne yönelik üretim gerçekleştiren hemen her şirket benzer problemler yaşıyor. Tahminlere göre bu durum Apple'ı da köşeye sıkıştırmış durumda. Zira 2021 için öngörülen iPhone 13 üretim hedeflerinin 10 milyon adede kadar düşmesi muhtemel görünüyor.

Şirket yılın son üç ayında 90 milyon iPhone modeli üretmeyi planlıyordu. Ancak Broadcom ve Texas

Instruments'ın yeterli bileşen sunmakta zorlanması nedeniyle toplamın daha düşük olacağını söylüyor.

Çip krizi Apple'ı da olumsuz etkiliyor elbette.
Çip krizi Apple'ı da olumsuz etkiliyor elbette.

Apple, dünyanın en fazla çip satın alan şirketlerinden biri. Ancak ne yazık ki endüstriye zarar veren kesintilerle mücadele ediyor. Büyük yonga üreticileri, talebin gelecek yıl boyunca ve potansiyel olarak ötesinde arzı geride bırakmaya devam edeceği konusunda uyardı.

Apple, ekran bileşenlerini Texas Instruments'ten alırken Broadcom uzun süredir kablosuz bileşen tedariğini yapıyor. En yeni iPhone'lar için yetersiz tedarik edilen bir TI çipi, OLED ekrana güç vermekle ilgili. Apple ayrıca diğer tedarikçilerden gelen bileşen sıkıntılarıyla karşı karşıya.

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