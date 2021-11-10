Apple gizlilik kaygıları nedeniyle AirTag aramalarını güncelliyor

Apple, iOS 15.2 ile birlikte AirTag'lerin takip amaçlı kullanılmasını engellemek için yeni bir yol sunmaya başladı. Bilgilere göre yeni beta sürümünde kullanıcıların konumlarını takip ediyor olabilecek AirTag'lerin taramasını sağlayabilen bir özellik yer alıyor. Şu anda kullanıcılar Find My uygulamasındaki Öğeler sekmesinin altında bu özelliği bulabiliyor. Tek yapmaları gereken ise tarama için 'Beni İzleyebilecek Öğeler' seçeneğine tıklamak.

iOS 15.2 beta, AirTag ile takip edildiğini düşünen kullanıcılar için gerçekten sevindirici bir özellik sunuyor.

Böylece yakında başka birine ait olan izlenebilir herhangi bir öğe algılanacak ve bilinmeyen bir öğe olarak görünecek. Apple daha sonra izleme için kullanılan aygıtın nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin bir dizi talimat veriyor.

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iOS 15.2 beta sürümüyle ortaya çıkan bir diğer ilginç özellik ise Digital Legacy. Kullanıcıların öldüklerinde hesaplarına ve dijital bilgilerine erilebilecek kişiler burada 'Eski Kişiler' olarak belirlenebiliyor. Mobil işletim sisteminin mevcut yinelemesinde Eski Kişi ayarlaması ise Parola ve Güvenlik bölümü üzerinden yapılabiliyor.