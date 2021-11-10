Teknoloji Apple gizlilik kaygıları nedeniyle AirTag aramalarını güncelliyor
İNTERNET

Apple gizlilik kaygıları nedeniyle AirTag aramalarını güncelliyor

Apple, iOS 15.2 beta ile birlikte AirTag konusunda akıllara gelen güvenlik sorgulamalarını ortadan kaldıran yeni bir özellik sunuyor. Bu yeni sürümde 'Beni İzleyebilecek Öğeler' isimli yeni bir başlık altında takibe yönelik kullanılan AirTag'ler görüntülenebiliyor. Ayrıca iOS 15.2 beta sürümü bir Digital Legacy isimli yeni bir ek özellik daha sunuyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple gizlilik kaygıları nedeniyle AirTag aramalarını güncelliyor
AirTag

Apple, iOS 15.2 ile birlikte AirTag'lerin takip amaçlı kullanılmasını engellemek için yeni bir yol sunmaya başladı. Bilgilere göre yeni beta sürümünde kullanıcıların konumlarını takip ediyor olabilecek AirTag'lerin taramasını sağlayabilen bir özellik yer alıyor. Şu anda kullanıcılar Find My uygulamasındaki Öğeler sekmesinin altında bu özelliği bulabiliyor. Tek yapmaları gereken ise tarama için 'Beni İzleyebilecek Öğeler' seçeneğine tıklamak.

iOS 15.2 beta, AirTag ile takip edildiğini düşünen kullanıcılar için gerçekten sevindirici bir özellik sunuyor.
iOS 15.2 beta, AirTag ile takip edildiğini düşünen kullanıcılar için gerçekten sevindirici bir özellik sunuyor.

Böylece yakında başka birine ait olan izlenebilir herhangi bir öğe algılanacak ve bilinmeyen bir öğe olarak görünecek. Apple daha sonra izleme için kullanılan aygıtın nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin bir dizi talimat veriyor.

iOS 15.2 beta sürümüyle ortaya çıkan bir diğer ilginç özellik ise Digital Legacy. Kullanıcıların öldüklerinde hesaplarına ve dijital bilgilerine erilebilecek kişiler burada 'Eski Kişiler' olarak belirlenebiliyor. Mobil işletim sisteminin mevcut yinelemesinde Eski Kişi ayarlaması ise Parola ve Güvenlik bölümü üzerinden yapılabiliyor.

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