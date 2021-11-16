Teknoloji Apple gözlük kullananların hayatını kolaylaştıracak yeni bir teknoloji için patent aldı
İNTERNET

Apple gözlük kullananların hayatını kolaylaştıracak yeni bir teknoloji için patent aldı

Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan yeni bir patent daha aldı. Gözlüklü kişilerin hayatlarını kolaylaştırmayı temel alan bu teknoloji, gözlükler çıkartıldığında telefon ekranlarının net bir biçimde görülmesini sağlıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple gözlük kullananların hayatını kolaylaştıracak yeni bir teknoloji için patent aldı
Apple

Apple, yeni bir patentle tekrardan gündemde. Bu kez başrolde kilit açma işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan Face ID yer alıyor. Şirket son olarak 'Elektronik Bir Aygıtın Ekranındaki Görüntü Çıkışlarını Değiştirmek İçin Sistemler' olarak isimlendirdiği başlıkla yeni bir patent almış durumda. Patentin hedeflediği kitle ise gözlük kullanan kişiler.

Ekranın ayarlanabilir yapısı, gözlük takanların gözlüğünü çıkardığında hiçbir engel olmadan görmeye devam etmesini sağlıyor. Buradaki Face ID detayı ise kullanıcıların gözlük takıp takmadığının belirlenmesini sağlıyor.

Gözlük özelliklerini ve diğer tüm detayları sisteme giren kullanıcılar ardından işlevi seçerek adımlara devam ediyor. Bu noktada okuma gözlüğü, güneş gözlüğü ya da numaralı gözlük gibi tercihler yapılabiliyor. Gözlüklerin sisteme kaydedilmesinin ardından Face ID üzerinden bir derinlik haritası oluşturuluyor ve gözlük takıp takmadığı belirlenebiliyor.

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